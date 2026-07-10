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Șase schimbări în echipa României pentru meciul cu Uruguay din World Rugby Nations Cup

Stafful tehnic al naționalei de rugby a României a operat șase modificări în primul XV pentru partida cu Uruguay, programată sâmbătă, de la ora 20:00, pe stadionul Charrúa din Montevideo, în etapa a doua a Nations Cup.
Șase schimbări în echipa României pentru meciul cu Uruguay din World Rugby Nations Cup
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Petre Apostol
10 iul. 2026, 11:26, Sport
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Față de meciul cu Chile de la debutul din Nations Cup, selecționerul David Gérard a decis introducerea lui Iulian Hartig și Cosmin Manole în prima linie, în timp ce Logan Weidner revine în linia a doua, anunță Federația Română de Rugby. Totodată, Nicolaas Immelman, utilizat în linia a doua în partida precedentă, va evolua de această dată ca flanker.

În compartimentul treisferturilor, România va avea o nouă pereche de mijlocași, formată din Alin Conache și Hinckley Vaovasa, iar Tevita Manumua va începe partida ca aripă.

Meciul va consemna și debutul lui Iacopo Bianchi în echipa națională, acesta fiind inclus pe banca de rezerve. Totodată, Jason Tomane și Tudor Butnariu se află în fața selecției cu numărul 30 pentru reprezentativa României.

Mijlocașul la grămadă Alin Conache a declarat că Uruguay reprezintă un adversar mai puternic din punct de vedere fizic decât Chile, însă consideră că „Stejarii” au capacitatea de a-și ridica nivelul de joc.

„Uruguay este o echipă mai fizică decât Chile, dar trebuie să facem o apărare mai bună și să avem la fel atacuri cum am avut în meciul cu Chile, dar să și marcăm prin aceste atacuri. Mă bucur că pot fi pe teren și pot ajuta echipa. Aștept partida de sâmbătă, avem o revanșă de luat după meciul pierdut în toamnă la București. Suntem motivați să facem un meci bun și să creștem nivelul de joc din meciul cu Chile”, a declarat Alin Conache.

România și Uruguay caută primul succes în ediția inaugurală a Nations Cup, după ce ambele au fost învinse în prima rundă. „Stejarii” au cedat pe terenul formației Chile, cu 31-48, în timp ce Uruguay a pierdut pe teren propriu, scor 34-41, în fața Georgiei.

Meciul de sâmbătă va reprezenta al 16-lea duel direct dintre cele două reprezentative. Bilanțul este favorabil sud-americanilor, cu nouă victorii, față de cele cinci ale României, un meci încheindu-se la egalitate. Ultima confruntare, disputată în noiembrie 2025 la București, a fost câștigată de Uruguay cu 29-23.

Lotul României pentru meciul cu Uruguay:

1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Ștefan Marko Buruiană (RC Narbonne), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare) 7. Cristi Boboc (căpitan – CSA Steaua), 8. Adrian Mitu (Soyaux -Angouleme), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (SO Chambery), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Nicolas Onuțu (RC Aubenas Vals), 14. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timișoara)

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Alexandru Savin (CS Rapid) 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 20. Keanan Murray (CS Dinamo), 21. Iacopo Bianchi (Rugby Rovigo), 22. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 23. Mihai Graure (CS Dinamo)

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