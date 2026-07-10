Karolina Muchova, în prima finală de la Wimbledon după un thriller cu Coco Gauff. Cehia va avea o campioană sigură

Cap de serie numărul 10, Muchova s-a impus cu 6-2, 1-6, 7-6 (10), la capătul unui duel de peste două ore disputat în condiții de caniculă pe Terenul Central de la All England Club. După un prim set dominat autoritar de sportiva cehă, Coco Gauff a revenit spectaculos și a egalat situația la seturi, confirmând reputația de jucătoare care gestionează excelent momentele dificile. Decisivul a fost însă unul extrem de echilibrat, fiecare dintre cele două sportive având șanse reale de calificare, mai notează The Guardian.

Tie-break decis de câteva mingi

Momentul-cheie al semifinalei s-a consumat în tie-break, când Gauff a ratat o minge de meci după o eroare de forehand. Americanca avea avantaj și părea aproape de calificare, însă Muchova a profitat imediat, a salvat situația și a întors complet finalul partidei. Câteva puncte mai târziu, un nou forehand trimis în fileu de Gauff i-a oferit Karolinei Muchova victoria și prima calificare din carieră în finala de la Wimbledon. Vizibil emoționată, cehoaica a izbucnit în lacrimi imediat după ultimul punct. „Încă tremur. Nici nu știu ce spun în acest moment”, a declarat Muchova pe teren, la finalul meciului.

Revenire impresionantă după accidentare

La 29 de ani, Karolina Muchova traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei, după ce în ultimii ani a fost afectată de o gravă accidentare la încheietura mâinii, care i-a întrerupt ascensiunea. Sub îndrumarea antrenorului Sven Groeneveld, jocul său a devenit mai variat și mai solid, iar luna trecută a cucerit primul titlu pe iarbă din carieră. Parcursul de la Wimbledon confirmă revenirea sa în elita tenisului mondial. Până în finală, Muchova le-a eliminat, printre altele, pe Barbora Krejcikova și Naomi Osaka, două foste campioane de Grand Slam.

Finală integral cehă la Wimbledon

În ultimul act, Karolina Muchova o va întâlni pe compatrioata Linda Noskova, ceea ce garantează că trofeul feminin de la Wimbledon va fi câștigat de o jucătoare din Cehia. Odată cu această performanță, Muchova va urca și pe cea mai înaltă poziție din cariera sa în clasamentul WTA, confirmând revenirea spectaculoasă în circuit după perioada dificilă provocată de accidentări.