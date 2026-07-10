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LPF modifică programul etapei a 2-a din Superliga. Când se joacă acum Dinamo – Universitatea Craiova

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri modificarea programului etapei a doua a sezonului 2026-2027 din Superliga României, la solicitarea deținătorului drepturilor de televiziune. A fost modificată inclusiv cea mai așteptată partidă a etapei, dintre Dinamo și Universitatea Craiova.
LPF modifică programul etapei a 2-a din Superliga. Când se joacă acum Dinamo - Universitatea Craiova
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
10 iul. 2026, 12:36, Sport
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Față de programarea anunțată anterior, cea mai importantă modificare în etapa a 2-a din Superliga României vizează mutarea derby-ului Dinamo București – Universitatea Craiova pentru sâmbătă seară, în loc de duminică.

De asemenea, au fost reprogramate partidele Farul Constanța – Corvinul Hunedoara, CFR Cluj – FC Voluntari, UTA Arad – Oțelul Galați și FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB, FC Argeș – Petrolul Ploiești.

Programul actualizat al etapei a doua din Superliga este următorul:

Vineri, 24 iulie

Ora 18.30 UTA Arad – Oțelul Galați

Ora 21.30 FC Argeș – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 25 iulie

Ora 18.30 Farul Constanța – Corvinul Hunedoara

Ora 21.30 Dinamo – Universitatea Craiova

Duminică, 26 iulie

Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Universitatea Cluj

Ora 21.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 27 iulie

Ora 18.30 CFR 1907 Cluj – FC Voluntari

Ora 21.30 FC Botoșani – FC Rapid

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