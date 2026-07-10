LPF modifică programul etapei a 2-a din Superliga. Când se joacă acum Dinamo – Universitatea Craiova

Față de programarea anunțată anterior, cea mai importantă modificare în etapa a 2-a din Superliga României vizează mutarea derby-ului Dinamo București – Universitatea Craiova pentru sâmbătă seară, în loc de duminică.
De asemenea, au fost reprogramate partidele Farul Constanța – Corvinul Hunedoara, CFR Cluj – FC Voluntari, UTA Arad – Oțelul Galați și FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB, FC Argeș – Petrolul Ploiești.
Programul actualizat al etapei a doua din Superliga este următorul:
Vineri, 24 iulie
Ora 18.30 UTA Arad – Oțelul Galați
Ora 21.30 FC Argeș – Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 25 iulie
Ora 18.30 Farul Constanța – Corvinul Hunedoara
Ora 21.30 Dinamo – Universitatea Craiova
Duminică, 26 iulie
Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – Universitatea Cluj
Ora 21.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB
Luni, 27 iulie
Ora 18.30 CFR 1907 Cluj – FC Voluntari
Ora 21.30 FC Botoșani – FC Rapid