Meciul FC Voluntari – FC Botoșani deschide noul sezon din Superliga. Când se joacă derbiul Petrolul – Dinamo

Noul sezon din Superliga de fotbal va debuta pe 17 iulie, iar prima etapă propune mai multe dueluri interesante. În cadrul etapei este programat și derbiul Petrolul Ploiești – Dinamo București, pe terenul prahovenilor.

Campioana en-titre Universitatea Craiova va debuta în a doua zi a rundei, pe teren propriu, împotriva UTA Arad.

Vicecampioana Universitatea Cluj va juca tot pe teren propriu la debut, contra Farului Constanța, duminică, 19 iulie.

Programul complet al etapei inaugurale din noul sezon din Superliga României 2026/2027:

17 iulie, ora 18:30: FC Voluntari – FC Botoșani

17 iulie, ora 21:30: FCSB – FC Argeș

18 iulie, ora 18:30: Oțelul Galați – CFR Cluj

18 iulie, ora 21:15: Universitatea Craiova – UTA Arad

19 iulie, ora 17:00: Universitatea Cluj – Farul Constanța

19 iulie, ora 19:30: Petrolul Ploiești – Dinamo București

20 iulie, ora 18:30: Corvinul Hunedoara – Csikszereda

20 iulie, ora 21:30: Rapid București – Sepsi OSK