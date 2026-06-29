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Meciul FC Voluntari – FC Botoșani deschide noul sezon din Superliga. Când se joacă derbiul Petrolul – Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul primei etape din noul sezon din Superliga României. Sezonul va începe cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani, vineri, 17 iulie, zi în care este programată să joace și fosta campioană FCSB. Campioana en-titre Universitatea Craiova va debuta pe 18 iulie.
Meciul FC Voluntari - FC Botoșani deschide noul sezon din Superliga. Când se joacă derbiul Petrolul - Dinamo
Sursa foto: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Petre Apostol
29 iun. 2026, 21:04, Sport
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Noul sezon din Superliga de fotbal va debuta pe 17 iulie, iar prima etapă propune mai multe dueluri interesante. În cadrul etapei este programat și derbiul Petrolul Ploiești – Dinamo București, pe terenul prahovenilor.

Campioana en-titre Universitatea Craiova va debuta în a doua zi a rundei, pe teren propriu, împotriva UTA Arad.

Vicecampioana Universitatea Cluj va juca tot pe teren propriu la debut, contra Farului Constanța, duminică, 19 iulie.

Programul complet al etapei inaugurale din noul sezon din Superliga României 2026/2027:

17 iulie, ora 18:30: FC Voluntari – FC Botoșani
17 iulie, ora 21:30: FCSB – FC Argeș
18 iulie, ora 18:30: Oțelul Galați – CFR Cluj
18 iulie, ora 21:15: Universitatea Craiova – UTA Arad
19 iulie, ora 17:00: Universitatea Cluj – Farul Constanța
19 iulie, ora 19:30: Petrolul Ploiești – Dinamo București
20 iulie, ora 18:30: Corvinul Hunedoara – Csikszereda
20 iulie, ora 21:30: Rapid București – Sepsi OSK

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