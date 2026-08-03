LPF modifică programul etapei a 4-a din Superliga de fotbal, după amânarea derby-ului Clujului

Partida CFR Cluj – Universitatea Cluj, din cadrul etapei a 4-a din Superliga, programată inițial pentru 8 august, a fost reprogramată pentru 8 octombrie, ora de disputare urmând să fie anunțată ulterior.

Decizia a fost luată după ce CFR Cluj a solicitat amânarea meciului, cu acordul Universității Cluj, pentru a avea mai mult timp de pregătire în perspectiva dublei din play-off-ul UEFA Conference League.

Ca urmare a acestei decizii, LPF a operat modificări în programul rundei.

Programul actualizat al etapei a 4-a este următorul:

Vineri, 7 august

20:30 – UTA Arad – Rapid București

Sâmbătă, 8 august

18:30 – Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

21:30 – Dinamo București – FC Voluntari

Duminică, 9 august

18:30 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

21:30 – Universitatea Craiova – FC Argeș

Luni, 10 august

18:30 – FC Botoșani – Corvinul Hunedoara

21:30 – Sepsi OSK – FCSB