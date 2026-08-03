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LPF modifică programul etapei a 4-a din Superliga de fotbal, după amânarea derby-ului Clujului

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat luni noul program al etapei a 4-a din Superliga, după ce derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost reprogramat, la solicitarea clubului CFR, în contextul participării în preliminariile UEFA Conference League.
LPF modifică programul etapei a 4-a din Superliga de fotbal, după amânarea derby-ului Clujului
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 aug. 2026, 14:53, Sport
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Partida CFR Cluj – Universitatea Cluj, din cadrul etapei a 4-a din Superliga, programată inițial pentru 8 august, a fost reprogramată pentru 8 octombrie, ora de disputare urmând să fie anunțată ulterior.

Decizia a fost luată după ce CFR Cluj a solicitat amânarea meciului, cu acordul Universității Cluj, pentru a avea mai mult timp de pregătire în perspectiva dublei din play-off-ul UEFA Conference League.

Ca urmare a acestei decizii, LPF a operat modificări în programul rundei.

Programul actualizat al etapei a 4-a este următorul:

Vineri, 7 august

20:30 – UTA Arad – Rapid București

Sâmbătă, 8 august

18:30 – Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
21:30 – Dinamo București – FC Voluntari

Duminică, 9 august

18:30 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
21:30 – Universitatea Craiova – FC Argeș

Luni, 10 august

18:30 – FC Botoșani – Corvinul Hunedoara
21:30 – Sepsi OSK – FCSB

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