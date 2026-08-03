LPF modifică programul etapei a 4-a din Superliga de fotbal, după amânarea derby-ului Clujului

Partida CFR Cluj – Universitatea Cluj, din cadrul etapei a 4-a din Superliga, programată inițial pentru 8 august, a fost reprogramată pentru 8 octombrie, ora de disputare urmând să fie anunțată ulterior.
Decizia a fost luată după ce CFR Cluj a solicitat amânarea meciului, cu acordul Universității Cluj, pentru a avea mai mult timp de pregătire în perspectiva dublei din play-off-ul UEFA Conference League.
Ca urmare a acestei decizii, LPF a operat modificări în programul rundei.
Programul actualizat al etapei a 4-a este următorul:
Vineri, 7 august
20:30 – UTA Arad – Rapid București
Sâmbătă, 8 august
18:30 – Farul Constanța – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
21:30 – Dinamo București – FC Voluntari
Duminică, 9 august
18:30 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
21:30 – Universitatea Craiova – FC Argeș
Luni, 10 august
18:30 – FC Botoșani – Corvinul Hunedoara
21:30 – Sepsi OSK – FCSB