Surpriza începutului de sezon în Superliga. Florin Maxim, desemnat antrenorul primei etape după victoria Corvinului

Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat marți cel mai bun 11 după prima etapă a Superligii.

Câte doi jucători au în prima echipă Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și FCSB, în timp ce antrenorul etapei a fost desemnat Florin Maxim. Corvinul Hunedoara, nou-promovată, a câștigat cu 3-0 în prima etapă contra celor de la FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Iată cum arată echipa ideală a primei etape:

Portar:

Lukáš Zima (Petrolul Ploiești) – Revenit la Petrolul, a închis poarta ,,lupilor galbeni”. În prima repriză a avut intervenția etapei.

Fundași:

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – Intrat pe durata reprizei secunde, a contribuit la două dintre golurile campioanei.

André Duarte (FCSB) – A câștigat toate duelurile la sol în care a fost implicat și s-a dovedit a fi la înălțime în duelurile aeriene.

Alexandru Pașcanu (FC Rapid) – A marcat golul care le-a adus giuleștenilor toate cele trei puncte.

Alexandru Neacșa (Corvinul Hunedoara) – Căpitanul Corvinului și-a condus echipa spre victorie. A avut un procent de 92 % pase reușite (48 din 52).

Mijlocași:

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – A fost imperial la centrul terenului. A pasat decisiv pentru ambele goluri marcate de echipa sa.

Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) – A avut o evoluție solidă. A marcat golul victoriei.

Sérgio Ribeiro (Corvinul Hunedoara) – A avut un debut perfect în Superligă: gol direct din lovitură liberă!

Atacanți:

Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – Gol și pasă decisivă. A ajuns la 50 de goluri în tricoul oltenilor, dintre care 40 în campionat.

Alibek Aliev (Universitatea Cluj) – A marcat un gol și a fost un pericol permanent pentru adversari.

Octavian Popescu (FCSB) – Cel mai bun de pe teren. A oferit o pasă decisivă și a scos un penalty.

Antrenorul etapei:

Florin Maxim (Corvinul Hunedoara) – Echipa sa a revenit pe prima scenă după 35 de ani în stil mare, cu o victorie categorică!