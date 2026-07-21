FIFA deschide o anchetă împotriva Argentinei după incidentele de la finala Cupei Mondiale. Mai mulți jucători și membri ai staff-ului, în vizor

FIFA a anunțat că va deschide o anchetă disciplinară împotriva naționalei Argentinei în urma incidentelor petrecute după finala Cupei Mondiale, câștigată de Spania, potrivit BBC și Euronews.

Forul internațional a desemnat un procuror disciplinar și de etică, care va analiza rapoartele arbitrilor și imaginile meciului pentru a stabili dacă trebuie să fie impuse sancțiuni pentru jucători sau membri ai staff-ului tehnic al Argentinei.

Orice jucător sau antrenor implicat în acele incidente ar putea fi suspendat, iar Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) ar putea fi, de asemenea, amendată.

Printre incidentele analizate se află și comportamentul lui Leandro Paredes după fluierul final. Potrivit imaginilor apărute, mijlocașul ar fi fost implicat într-un conflict cu mai mulți fotbaliști spanioli, în timpul căruia l-ar fi prins de gât pe Eric García și l-ar fi împins pe Gavi în timpul festivităților, când Spania sărbătorea câștigarea trofeului.

FIFA va verifica și acțiunile lui Nahuel Molina, care este acuzat că l-a lovit pe Rodri. De asemenea, va fi investigată o posibilă implicare a antrenorului secund al Argentinei, Roberto Ayala, într-o altercație cu Dani Olmo.

Tot în atenția forului internațional se află și gestul mai multor jucători argentinieni care, în timpul ceremoniei de premiere, au întors spatele în momentul în care Spania se pregătea să ridice Cupa Mondială.

Argentina mai este vizată de o investigație și pentru incidentele din semifinala cu Anglia. FIFA verifică dacă a fost încălcat regulamentul privind mesajele politice, după ce Giovani Lo Celso a afișat un banner cu mesajul „Las Malvinas son argentinas” („Malvinele sunt argentiniene”), gest criticat ulterior de guvernul britanic.

Ce sancțiuni poate primi Argentina

Comisia de disciplină a FIFA are la dispoziție mai multe variante de sancționare în cazul incidentelor în care au fost implicați jucători și membri ai delegației Argentinei, scrie BBC.

Forul internațional va analiza cazul în detaliu, nu doar din perspectiva unor eventuale acte de violență, ci și a altor posibile încălcări ale regulamentelor disciplinare.

Dacă jucătorii implicați sau Federația Argentiniană de Fotbal vor fi puși sub acuzare și găsiți vinovați, există posibilitatea aplicării unor sancțiuni mai severe.

Analiza FIFA se bazează inclusiv pe Articolul 13 din Codul Disciplinar, care reglementează comportamentul ofensator și respectarea principiilor fair-play-ului.

Potrivit acestui articol, acțiunile jucătorilor și ale membrilor staff-ului pot fi încadrate drept „încălcarea regulilor de bază ale conduitei decente” sau drept comportament care „discreditează sportul fotbalului și/sau FIFA”.

În luarea unei decizii, procurorul disciplinar și de etică va analiza, în mod egal, circumstanțele agravante și pe cele atenuante. Regulamentul îi oferă inclusiv posibilitatea de a propune suspendări.

FIFA a folosit aceeași prevedere și în cazul fostului președinte al Federației Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, după ce acesta a sărutat-o pe Jenni Hermoso pe buze la festivitatea de premiere de după finala Cupei Mondiale feminine.

În 2023, Rubiales a fost suspendat timp de trei ani din orice activitate legată de fotbal, iar ulterior a pierdut apelul prin care încerca să anuleze sancțiunea.