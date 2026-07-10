Fostul ministru britanic Ann Widdecombe a murit. Poliția tratează cazul ca pe o crimă și caută principalul suspect

Moartea fostului ministru conservator a fost anunțată vineri. Poliția din Devon și Cornwall urmează să confirme mai multe detalii într-o conferință de presă.

Conducerea conservatoare a transmis: „Cu mare tristețe anunțăm astăzi moartea Onorabilei Ann Widdecombe, DSG. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Ann. Cerem ca dorința familiei de a nu fi contactată în aceste momente triste să fie respectată”.

Poliția a îndemnat pe oricine ar putea avea informații despre circumstanțele morții lui Ann Widdecombe să le prezinte.

„Un bărbat alb” – principalul suspect

Inspectorul-șef Ilona Rosson a declarat: „Acesta este un incident extrem de tragic și gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Ann Widdecombe în aceste momente dificile. Ancheta noastră privind crima este în stadii incipiente, dar avansează într-un ritm semnificativ. Implementăm toate resursele necesare pentru a afla exact ce s-a întâmplat și pentru a localiza persoana responsabilă, despre care credem că este un bărbat alb. Aș face apel la oricine ar putea avea informații despre acest incident, oricât de nesemnificative ar părea, să se prezinte și să vorbească cu noi”, a spus inspectorul șef, potrivit The Independent.

„Suntem deosebit de dornici să auzim de la oricine ar fi putut vedea ceva suspect în vecinătatea Haytor Vale, Haytor sau de la oricine are imagini de la camerele CCTV, soneria ușii sau camera de bord care ar putea ajuta la ancheta noastră. Avem o prezență sporită a poliției în uniformă în zonă atât pentru a sprijini ancheta, cât și pentru a oferi liniște locuitorilor. Oricine are nelămuriri poate vorbi cu ofițerii noștri la fața locului. Vom publica informații suplimentare atunci când vom putea face acest lucru. Între timp, aș ruga oamenii să nu speculeze despre ce s-ar fi putut întâmpla, în special pe rețelele de socializare. Acest lucru nu este doar potențial dăunător anchetei noastre, ci și profund dureros pentru familia și prietenii lui Ann Widdecombe”, a mai spus.

Susținătoare a Brexit-ului

De-a lungul carierei sale politice, Ann Widdecombe a fost o eurosceptică proeminentă și a susținut campania Vote Leave în timpul referendumului Brexit din 2016. A devenit membră a Partidului Brexit din 2019 și a fost europarlamentar reprezentând sud-vestul Angliei la Bruxelles între 2019 și 2020, înainte de a se alătura partidului Reform UK al lui Nigel Farage în 2023. De asemenea, a fost cunoscută pentru opiniile sale social-conservatoare, care includeau opoziția față de legalitatea avortului și extinderea drepturilor comunității LGBTQ+ în timpul carierei sale în Camera Comunelor.