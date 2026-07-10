Producția de rachete Patriot pentru Ucraina, promisă de Donald Trump, ar putea începe abia peste un an

Cu toate acestea, experții în apărare avertizează că primele rezultate concrete nu vor apărea mai devreme de un an, ceea ce înseamnă că Ucraina va continua să se confrunte cu un deficit critic de interceptoare pentru apărarea antiaeriană.

Anunțul a fost făcut în cadrul summitului NATO de la Ankara, unde Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o întâlnire ce marchează o schimbare semnificativă în relația dintre cei doi lideri, după tensiunile apărute în februarie 2025, la Casa Albă, scrie Reuters.

Producția de rachete Patriot pentru Ucraina necesită timp și investiții majore

Specialiștii în industria de apărare estimează că dezvoltarea unei linii de producție pentru rachetele Patriot este un proces complex.

Construirea facilităților de asamblare, organizarea lanțului de furnizori și obținerea componentelor necesare vor întârzia începerea efectivă a producției.

Fabian Hoffmann, expert în sisteme de rachete la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare, consideră că impactul pe termen scurt va fi aproape inexistent.

Potrivit acestuia, este puțin probabil ca producția să înceapă în mai puțin de 12 luni, iar termenul realist ar putea fi chiar mai lung.

Situația este comparabilă cu acordul încheiat în 2024 între Raytheon și producătorul european MBDA pentru fabricarea interceptoarelor GEM-T destinate sistemului Patriot PAC-2 în Germania, primele livrări fiind estimate abia pentru începutul anului 2027.

Producția ar putea începe în Germania

Deși Zelenski și-a exprimat dorința ca rachetele Patriot să fie fabricate în Ucraina cât mai rapid, două surse apropiate discuțiilor susțin că producția ar urma să fie organizată inițial în Germania sau într-un alt stat european, unde infrastructura este mai sigură și mai puțin expusă atacurilor rusești.

După încheierea războiului, producția ar putea fi transferată pe teritoriul ucrainean.

Președintele ucrainean a declarat că echipele tehnice vor începe imediat negocierile pentru stabilirea detaliilor proiectului și a precizat că un nou transport de interceptoare PAC-3 din Statele Unite este așteptat în următoarele zile.

Producția nu acoperă necesarul de apărare

Sistemul Patriot este, în prezent, singura armă aflată în dotarea Ucrainei capabilă să intercepteze rachetele balistice lansate de Rusia.

În această lună, Rusia a lansat 54 de rachete balistice asupra Ucrainei, iar apărarea ucraineană a reușit să distrugă doar patru dintre acestea.

Experții estimează că Rusia produce anual între 700 și 800 de rachete balistice Iskander și Kinzhal. În condițiile în care sunt necesare aproximativ trei interceptoare Patriot pentru neutralizarea unei singure rachete balistice, Ucraina ar avea nevoie de aproximativ 2.400 de interceptoare anual pentru a face față amenințării.

Chiar și în cazul în care o linie de producție va deveni operațională, aceasta ar putea fabrica doar aproximativ 200-300 de interceptoare pe an, insuficient pentru necesarul actual.

Proiecte europene alternative

Conștient de limitele actualului sistem de aprovizionare, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie și de un „Plan B”.

Printre alternative se numără proiectul european Freya, coordonat de compania ucraineană Fire Point, care dezvoltă o soluție mai accesibilă pentru interceptarea rachetelor balistice, în colaborare cu mai mulți parteneri europeni.

De asemenea, specialiștii consideră că sistemul european SAMP/T NG, dezvoltat de consorțiul Eurosam, ar putea reprezenta o soluție viabilă, după efectuarea unor ajustări tehnice ale radarului.

Până la creșterea capacității de producție, Ucraina va fi obligată să prioritizeze protejarea infrastructurii energetice, obiectivelor militare și centrelor industriale, în timp ce va continua să solicite sprijin suplimentar din partea aliaților occidentali.