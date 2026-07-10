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Securitate sporită la Casa Albă după tentativele de asasinat care l-au vizat pe Donald Trump

Casa Albă se transformă într-o adevărată fortăreață. După mai multe amenințări și tentative de asasinat care l-au vizat pe Donald Trump, administrația americană accelerează lucrările de securizare a intrării principale, într-un proiect fără precedent.
Securitate sporită la Casa Albă după tentativele de asasinat care l-au vizat pe Donald Trump
Sursă foto: X
Laura Buciu
10 iul. 2026, 21:56, Știri externe
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Modificările, despre care surse au spus că au fost susținute de mult timp de Serviciul Secret al SUA, vizează fortificarea intrării în Casa Albă la Porticul Nord, care a fost recent ascunsă de schele și o prelată în timp ce muncitorii repară coloanele exterioare la cererea președintelui Donald Trump.

Dar, spre deosebire de multe dintre proiectele lui Trump din jurul Casei Albe – de la agățarea de semne aurii până la pavarea Grădinii de Trandafiri – lucrările la ușa de la intrare nu sunt cosmetice, ci se concentrează pe sporirea securității acesteia, a declarat oficialul de la Casa Albă.

Serviciul Secret al SUA nu a unei solicitări CNN de a comenta această lucrare.

Donald Trumo a fost ținta mai multor tentative de asasinat

Îmbunătățirile de securitate vin în contextul în care Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat, inclusiv la Cina Corespondenților de la Casa Albă de la Washington Hilton în aprilie.

Luna trecută, a existat un presupus complot de a ataca luptele UFC de pe peluza sudică a Casei Albe. Oficialii au indicat aceste incidente ca justificare pentru proiectul președintelui de sală de bal întinsă, de 90.000 de metri pătrați, despre care au spus că se așteaptă să includă un port sofisticat pentru drone și cuiburi de lunetiști, împreună cu un buncăr subteran securizat.

Îmbunătățirile de securitate vin în contextul în care Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat, inclusiv la Cina Corespondenților de la Casa Albă de la Washington Hilton în aprilie. Iar luna trecută, a existat un presupus complot de a ataca lupta UFC de pe Peluza Sud a Casei Albe. Oficialii au subliniat că fortificațiile Porticului Nordic sunt așteptate să fie finalizate până la mijlocul lunii septembrie, a declarat oficialul de la Casa Albă.

Vineri dimineață, un al treilea panou de prelată, cu o imagine a exteriorului Casei Albe, a fost desfășurat în jurul schelei Porticului Nordic, unde se lucrează la coloane.

Secretarul de Interne, Doug Burgum, prezisese că proiectul coloanelor, care implică lucrări de restaurare a pietrei, va fi finalizat „repede” și nu era clar de ce a fost instalată prelata.

„Va merge foarte repede. Cred că au fost montate, poate, de aproximativ 10 zile, dar acești oameni lucrează foarte repede”, a spus Burgum într-o apariție recentă la „The Katie Miller Podcast”.

 

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