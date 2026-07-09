Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a comentat remarcile președintelui american Donald Trump despre posibilitatea impunerii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a asigura securitatea.

O astfel de inițiativă, a spus Peskov, ar implica operațiuni militare NATO pe teritoriul ucrainean, exact ceea ce vizează Operațiunile Militare Comune (JMO).

„Aceasta este o declarație nouă. Nu au existat astfel de declarații până acum. Nimeni nu a discutat anterior problema închiderii spațiului aerian”, a declarat Dmitri Peskov într-o conferință de presă.

„În orice caz, problema va fi că forțele armate ale unei țări NATO vor opera pe teritoriul ucrainean. Tocmai împotriva acestui lucru se desfășoară operațiunea militară specială.”

Cu o zi înainte, în timpul unei întâlniri publice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la summitul NATO de la Ankara, un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump dacă este pregătit să impună o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. „Dacă este necesar, da”, a răspuns el.

Cu toate acestea, ulterior a precizat că o astfel de opțiune nu ar fi luată în considerare, deoarece SUA doresc o rezoluție completă, nu o înghețare, a conflictului. „Dacă vom ajunge la un acord, nu va trebui să ne facem griji pentru ceea ce spuneți”, a spus Trump.