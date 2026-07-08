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Donald Trump anunță că memorandumul de înțelegere cu Iran este „terminat”

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anunțat miercuri că acordul de înțelegere care prevede încetarea ostilităților cu Iran este suspendat. Declarația vine după o nouă escaladare cauzată de atacurile lansate de SUA asupra Iranului și represaliile iraniene.
Donald Trump anunță că memorandumul de înțelegere cu Iran este „terminat”
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 iul. 2026, 12:00, Știri externe
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Donald Trump a afirmat că, din punctul său de vedere, acordul nu mai este în vigoare, precizând că negocierile ar putea continua, în urma schimbului de atacuri din dimineața zilei de miercuri. 

„În ceea ce mă privește, cred că s-a terminat. (N.r. Diplomații) Pot să vorbească, dar cred că își pierd timpul”, a declarat liderul de la Casa Albă, citat de Associated Press

Declarațiile au fost făcute după o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două state. Armata americană a anunțat că a efectuat lovituri aeriene asupra unor obiective din Iran, ca răspuns la atacurile asupra a trei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. 

Deși Teheranul nu și-a asumat responsabilitatea acțiunii, Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri, în ciuda armistițiului dintre Teheran și Washington. 

În paralel, administrația americană a reimpus sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, revocând licența care permitea continuarea vânzărilor de țiței până la 21 august în baza memorandumului de înțelegere dintre cele două state. Noua decizie stabilește ca termen limită data de 17 iulie.  

Ca ripostă, Gardienii Revoluției au anunțat că au lansat un atac cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit. Potrivit autorităților iraniene, au fost vizate instalații militare din Bandar Salman, Districtul Naval 5 din Bahrain și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit. 

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