Parlamentul European cere o anchetă asupra șefului FIFA, în scandalul intervenției lui Trump pentru anularea cartonașului roșu dat lui Balogun

Parlamentul European a intrat în discuția privind presiunile președintelui american Donald Trump asupra FIFA, potrivit Euronews.

Un grup de europarlamentari a lansat, marți, o inițiativă prin care solicită o anchetă privind rolul președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru a stabili dacă presiunile administrației americane au influențat decizia sa de a anula cartonașul roșu acordat atacantului american Folarin Balogun.

Scrisoarea solicită o anchetă privind procesul decizional

Scrisoarea este adresată celor 27 de asociații de fotbal din Uniunea Europeană. Aceasta îi îndeamnă să ia măsuri oficiale pe lângă FIFA. De asemenea, solicită o anchetă privind procesul decizional din spatele anulării suspendării lui Balogun, arată sursa.

„Considerăm că este momentul ca Asociațiile Europene de Fotbal, toate fiind asociații membre ale FIFA, să intervină. Este momentul să solicite FIFA să investigheze procesele decizionale [în cazul Balogun]”, se arată în scrisoare.

Balogun a primit un cartonaș roșu contestat în meciul echipei SUA împotriva Bosniei și Herțegovinei de săptămâna trecută. Atacantul ar fi trebuit să fie pus pe bancă în meciul împotriva Belgiei, deoarece un cartonaș roșu atrage automat o suspendare de un meci.

Trump a recunoscut că l-a sunat pe șeful FIFA

Ulterior, Trump a recunoscut că l-a sunat pe Infantino din cauza cartonașului roșu acordat lui Balogun. Președintele american l-a descris ca fiind nedrept. Totuși, a spus că nu a cerut nimic în schimb.

FIFA a suspendat ulterior implementarea interdicției printr-o lacună legală controversată. Aceasta nu a mai fost folosită niciodată la o Cupă Mondială de la introducerea cartonașelor roșii, mai arată sursa citată.

Apoi, Trump i-a mulțumit lui Infantino pentru că „a inversat o mare nedreptate”. Infantino a spus că i-a transmis președintelui SUA, în timpul apelului, că organismul disciplinar al FIFA este independent.

Decizia a stârnit indignare în întreaga Europă.

O situație „fără precedent”

UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a descris situația ca fiind „fără precedent, de neînțeles și nejustificat”. Federația Belgiană de Fotbal a lansat o contestație formală împotriva eligibilității lui Balogun.

Semnatarii scrisorii solicită asociațiilor de fotbal să se asigure că „înalții oficiali ai FIFA sunt trași la răspundere, dacă există dovezi care sugerează că încalcă regulile privind neutralitatea politică”, mai precizează sursa.

De asemenea, aceștia amintesc de o altă scrisoare, semnată de 50 de europarlamentari și trimisă FIFA. Prin intermediul acesteia, se solicita o anchetă privind acordarea Premiului FIFA pentru Pace președintelui Trump.