Donald Trump ar putea redeschide accesul Turciei la programul avioanelor F-35, în marja Summitului de la Ankara

Donald Trump urmează să participe la un summit NATO la Ankara, care începe marți, unde este programată și o întâlnire cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

În marja întâlnirii, liderul american ar putea discuta posibilitatea reintegrării Turciei în programul avioanelor F-35, potrivit surselor The New York Times, citate de Reuters.

Istoricul disputei

Relațiile dintre Washington și Ankara au fost afectate semnificativ după ce Turcia a achiziționat în 2019 sistemele rusești de apărare antiaeriană S-400. Statele Unite au considerat că aceste sisteme reprezintă un risc de securitate pentru tehnologia utilizată de avioanele F-35 și au decis excluderea Turciei din program.

De asemenea, Congresul american a adoptat o lege care interzice vânzarea de avioane F-35 către Turcia atât timp cât aceasta păstrează în dotare sistemele S-400.

Motoare americane pentru avionul autohton KAAN

Posibila reluare a cooperării în domeniul apărării este văzută ca un semn al îmbunătățirii relațiilor bilaterale, întrucât luna trecută, administrația Trump a notificat oficial Congresul cu privire la intenția de a aproba vânzarea către Turcia a zeci de motoare de avion în valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Motoarele urmează sunt achiziționate pentru programul KAAN, primul avion de luptă dezvoltat integral de Turcia. Proiectul, lansat în 2016, face parte din strategia Ankarei de a-și consolida autonomia în domeniul industriei de apărare.

Întrebat la finalul lunii iunie despre programul F-35 și summitul de la Ankara, Donald Trump a declarat: „Probabil voi face ceva care îi va face foarte fericiți”.