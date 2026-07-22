Trump mută astăzi decisiv în Orientul Mijlociu. Detaliile acordului care ar putea da undă verde Arabiei Saudite să aibă bomba nucleară, dacă și Iranul o va deține

Administrația Trump intenționează să anunțe miercuri că a ajuns la un acord nuclear amplu cu Arabia Saudită, care ar putea duce la îmbogățirea propriului combustibil pentru reactoarele nucleare de către țară, au declarat oficiali americani, pentru The New York Times.

Acordul are scopul de a consolida legătura dintre Statele Unite și guvernul saudit, în contextul în care războiul cu Iranul tensionează relația. Administrația Trump estimează că acordul va oferi miliarde de dolari industriei nucleare americane, care proiectează multe dintre reactoarele vândute în străinătate.

Administrația Trump vrea să semneze și să anunțe oficial acordul cu saudiții miercuri. Detaliile documentelor vor fi transmise Congresului la scurt timp după aceea.

Deși acordul ar putea avea sprijin în rândul multor republicani, unii parlamentari americani din ambele partide, împreună cu oficiali israelieni, și-au exprimat opoziția față de un astfel de plan, temându-se că regatul saudit ar putea folosi un proiect nuclear civil pentru a dezvolta în cele din urmă arme nucleare.

Acordul nuclear cu Arabia Saudită, separat de cererea ca Riad să recunoască Israelul

Acordul nuclear dintre SUA și Arabia Saudită este în discuție mai mulți ani, iar în timpul administrației Biden a fost conceput ca parte a unei înțelegeri mai ample care ar include recunoașterea diplomatică saudită a Israelului.

Dar după atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, această perspectivă s-a diminuat. Președintele Trump a separat propunerea de cooperare nucleară civilă SUA-Arabia Saudita de orice cerere ca Arabia Saudită să recunoască Israelul.

Acordul va necesita o adoptare de către Congres, care, în temeiul Legii Energiei Atomice, are puterea de a vota o rezoluție de dezaprobare. Însă, în practică, acordul ar trebui probabil să fie adoptat, deoarece Congresul ar trebui să adune o majoritate rezistentă la veto pentru a anula inițiativa Trump.

Cu toate acestea, dezbaterea privind acordul va fi probabil aprinsă. Pentru a încheia acordul cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al țării în vârstă de 40 de ani, Donald Trump a trebuit să accepte termeni care ar putea limita accesul inspectorilor internaționali la orice locație din țară despre care consideră că ar putea fi o cale de deviere a combustibilului către proiecte de armament.

Președintele SUA a fost de acord că, după un studiu comun cu Arabia Saudită privind economia producerii de combustibil nuclear, saudiților să li se permită să îmbogățească uraniul sau să reproceseze plutoniu pe teritoriul lor. Wall Street Journal a relatat marți seară că Trump a aprobat acordul.

MBS: „ Dacă Iranul dezvoltă o bombă nucleară, vom face și noi la fel”

Prințul Mohammed (MBS) a promis că va avea arme nucleare dacă și Iranul va avea, insistând chiar într- un interviu că o va face „fără nicio îndoială”.

Iranul are un program nuclear despre care susține că este destinat utilizării civile, deși a îmbogățit uraniu aproape până la nivelul necesar pentru arme nucleare după retragerea lui Trump în 2018 dintr-un acord nuclear încheiat în epoca Obama.

Președintele SUA a ordonat apoi forțelor americane să se alăture Israelului pentru a ataca siturile nucleare ale Iranului în iunie 2025 și să înceapă un război împotriva Iranului în februarie anul acesta.

Ce conține Acordul nuclear al SUA cu Arabia Saudită

Trump și Prințul Mohammed au convenit să continue cooperarea nucleară civilă dintre SUA și Arabia Saudită în timpul unei vizite a prințului la Casa Albă în noiembrie anul trecut. Oficialii americani și saudiți au purtat discuții asupra unui plan de atunci. Aceștia finalizau detaliile în această primăvară și vară și își propuneau să prezinte în curând planul Congresului, a relatat The New York Times la începutul acestei luni.

Acordul include două scrisori secrete încheiate cu saudiții. Se așteaptă ca administrația SUA să susțină că acestea conțin informații comerciale confidențiale și tratează probleme sensibile de securitate națională. Însă unii membri ai Congresului ar putea să nu fie dispuși să voteze acordul până când toate scrisorile nu vor fi făcute publice.

Tipul de acord încheiat de administrația Trump cu Arabia Saudită se numește Acord 123 (pronunțat 1-2-3), care stabilește un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic între națiuni privind cooperarea nucleară. Obligațiile unui astfel de acord vizează asigurarea neproliferării armelor nucleare. Statele Unite au 26 de astfel de acorduri cu 51 de guverne și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Concesiile făcute de Trump saudiților cu privire la termenii acordului nuclear sunt semnificative. Când Statele Unite au încheiat un acord similar cu Emiratele Arabe Unite, care a intrat în vigoare în 2009, existau condiții mult mai restrictive. Emiratele Arabe Unite au fost de acord cu inspecțiile stricte, semnând ceea ce se numește un „protocol suplimentar” cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Și au fost de acord să renunțe la dreptul de a produce propriul combustibil, eliminând posibilitatea de a avea infrastructura necesară pentru a produce o armă.

Acordul respectiv a devenit cunoscut sub numele de „standardul de aur” pentru neproliferarea nucleară. Și, deși administrația intenționează să susțină că va avea și alte restricții în vigoare – inclusiv parteneriate comune cu saudiții care vor permite Washingtonului să urmărească îndeaproape programul regatului – rămâne adevărat că Trump s-a retras din restricțiile negociate de administrațiile Bush și Obama.

Deși cea mai mare parte a negocierilor cu Emiratele Arabe Unite au avut loc în timpul mandatului președintelui George W. Bush, acestea au fost finalizate de președintele Barack Obama și au intrat în vigoare în 2009.

Situație dificilă în Orient Donald Trump și Prințul Mohammed s-au confruntat în luna mai din cauza agresiunii SUA în războiul din Iran. Prințul a refuzat să permită armatei americane să folosească spațiul aerian saudit pentru o operațiune de escortare a petrolierelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, pe care forțele iraniene o controlează. Acordul nuclear civil contribuie la stabilizarea relațiilor dintre SUA și Arabia Saudită.