14 persoane au murit după ce un elicopter al companiei Aramco s-a prăbușit în estul Arabiei Saudite

„O sursă oficială din cadrul Ministerului Energiei a anunțat că duminică, 28 iunie 2026, la ora 6:00, un elicopter aparținând companiei Saudi Aramco s-a prăbușit în Ras Tanura. Accidentul a curmat viața tuturor celor 14 pasageri, toți cetățeni saudiți”, relatează presa saudită, citată de AFP.

Accidentul s-a produs la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au lansat atacuri reciproce în zona Orientului Mijlociu. Ostilitățile au fost reluate după ce o dronă iraniană a lovit o navă cargo în Strâmtoarea Ormuz. Armata americană a lansat un val de atacuri, care a fost replicat de Iran. Ulterior, Statele Unite au mai lansat două runde de atacuri.

Cu toate acestea, autoritățile de la Riad nu au făcut nicio legătură între accident și situația de securitate din regiune.

Ras Tanura găzduiește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Orientul Mijlociu, cu o capacitate de procesare de aproximativ 550.000 de barili pe zi. Instalația reprezintă un element esențial al sectorului energetic saudit și a fost vizată în trecut de atacuri cu drone din cauza Războiului din Orientului Mijlociu,

Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de petrol brut, produce în prezent peste 10 milioane de barili de petrol pe zi, însă statele producătoare de petrol urmăresc creșterea producției pentru a recupera pierderile cauzate de blocare Strâmtorii Ormuz.