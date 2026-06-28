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14 persoane au murit după ce un elicopter al companiei Aramco s-a prăbușit în estul Arabiei Saudite

Un elicopter al gigantului energetic Aramco s-a prăbușit duminică în Ras Tanura, pe coasta Golfului Persic. În urma accidentului paisprezece cetățeni saudiți și-au pierdut viața, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele accidentului.
14 persoane au murit după ce un elicopter al companiei Aramco s-a prăbușit în estul Arabiei Saudite
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 iun. 2026, 18:50, Știri externe
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„O sursă oficială din cadrul Ministerului Energiei a anunțat că duminică, 28 iunie 2026, la ora 6:00, un elicopter aparținând companiei Saudi Aramco s-a prăbușit în Ras Tanura. Accidentul a curmat viața tuturor celor 14 pasageri, toți cetățeni saudiți”, relatează presa saudită, citată de AFP

Accidentul s-a produs la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au lansat atacuri reciproce în zona Orientului Mijlociu. Ostilitățile au fost reluate după ce o dronă iraniană a lovit o navă cargo în Strâmtoarea Ormuz. Armata americană a lansat un val de atacuri, care a fost replicat de Iran. Ulterior, Statele Unite au mai lansat două runde de atacuri

Cu toate acestea, autoritățile de la Riad nu au făcut nicio legătură între accident și situația de securitate din regiune. 

Ras Tanura găzduiește una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Orientul Mijlociu, cu o capacitate de procesare de aproximativ 550.000 de barili pe zi. Instalația reprezintă un element esențial al sectorului energetic saudit și a fost vizată în trecut de atacuri cu drone din cauza Războiului din Orientului Mijlociu, 

Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de petrol brut, produce în prezent peste 10 milioane de barili de petrol pe zi, însă statele producătoare de petrol urmăresc creșterea producției pentru a recupera pierderile cauzate de blocare Strâmtorii Ormuz. 

 

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