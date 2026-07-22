„Predau o armată aflată în ofensivă”. Primul mesaj al lui Sîrski după ce a fost demis de la șefia armatei Ucrainei

Oleksandr Sîrski a publicat miercuri, pe Telegram, primul mesaj după ce Volodimir Zelenski l-a demis din funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

El a reflectat asupra activității sale, de la apărarea Kievului în 2022 până la conducerea armatei ucrainene în unele dintre cele mai dificile etape ale invaziei pe scară largă a Rusiei.

„Astăzi părăsesc funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. (…) Indiferent de statutul meu, voi servi Ucraina până la victorie”, a scris Sîrski pe Telegram.

El a preluat conducerea armatei ucrainene la începutul anului 2024, când țara se afla într-un moment delicat în cadrul războiului. La momentul respectiv, una dintre primele sale decizii a fost ordonarea retragerii din Avdiivka pentru a salva viețile trupelor ucrainene.

Obiectivul armatei ucrainene sub conducerea lui Sîrski

În plus, în mesajul său, el a evidențiat și operațiunile împotriva grupului de mercenari ruși Wagner din regiunea Donețk.

Sîrski a menționat și acțiunile armatei ucrainene privind oprirea ofensivelor rusești din regiunile Harkiv și Sumî, înainte de lansarea operațiunii Kursk, care a dus luptele pe teritoriul rus pentru prima dată în timpul războiului pe scară largă.

„Obiectivul nostru nu a fost niciodată ocuparea teritoriului străin. Obiectivul nostru a fost să zădărnicim ofensiva planificată de inamic asupra regiunilor Sumî și Harkiv, să-i atragem forțele cele mai pregătite pentru luptă și să completăm fondul pentru schimbul de prizonieri. Toate aceste obiective au fost îndeplinite”, a scris Sîrski, potrivit Kyiv Post.

Generalul a subliniat și o serie de reforme militare introduse sub comanda sa, printre care crearea Forțelor de Sisteme Fără Pilot, precum și înființarea unor unități dedicate de apărare aeriană bazate pe drone.

El a mai spus că sub mandatul său, forțele ucrainene au eliberat 743 de kilometri pătrați de teritoriu.

„Predau o armată care nu doar menține apărarea, ci se află și în ofensivă – cu inițiativă, structură și oameni care știu cum să învingă inamicul”, a scris el.

Zelenski l-a demis pe Sîrski după zile întregi de proteste. Cine îi va lua locul

Marți seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că l-a demis pe Oleksandr Sârski de la conducerea armatei ucrainene, la câteva zile după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Mihailo Drapatyi este noul șef al forțelor armate ale Ucrainei.

„Am decis ca Mihailo Drapatyi să devină noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Împreună cu Mihailo, Yevhen Khmara și Pavlo Palisa, am stabilit modul în care structura Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei ar trebui actualizată. Adevărul este că Oleksandr Sîrski a asigurat succesul Ucrainei în apărarea Kievului, în ofensiva de la Harkov și în ofensiva de la Kursk. S-au înregistrat progrese semnificative, apărarea Ucrainei continuă și fiecare soldat trebuie tratat cu demnitate. Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski și fiecăruia dintre soldații noștri pentru pozițiile puternice ale Ucrainei în prima linie”, a spus Zelenski.