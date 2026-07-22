Prima pagină » Știri externe » „Predau o armată aflată în ofensivă”. Primul mesaj al lui Sîrski după ce a fost demis de la șefia armatei Ucrainei

„Predau o armată aflată în ofensivă”. Primul mesaj al lui Sîrski după ce a fost demis de la șefia armatei Ucrainei

Oleksandr Sîrski a transmis primul mesaj public după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis de la conducerea armatei țării. El susține, într-un mesaj publicat pe Telegram, că lasă în urmă o armată „care nu doar se apără, ci este și în ofensivă”.
„Predau o armată aflată în ofensivă”. Primul mesaj al lui Sîrski după ce a fost demis de la șefia armatei Ucrainei
Oleksandr Sîrski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 iul. 2026, 12:59, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oleksandr Sîrski a publicat miercuri, pe Telegram, primul mesaj după ce Volodimir Zelenski l-a demis din funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

El a reflectat asupra activității sale, de la apărarea Kievului în 2022 până la conducerea armatei ucrainene în unele dintre cele mai dificile etape ale invaziei pe scară largă a Rusiei.

„Astăzi părăsesc funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. (…) Indiferent de statutul meu, voi servi Ucraina până la victorie”, a scris Sîrski pe Telegram. 

El a preluat conducerea armatei ucrainene la începutul anului 2024, când țara se afla într-un moment delicat în cadrul războiului. La momentul respectiv, una dintre primele sale decizii a fost ordonarea retragerii din Avdiivka pentru a salva viețile trupelor ucrainene.

Obiectivul armatei ucrainene sub conducerea lui Sîrski

În plus, în mesajul său, el a evidențiat și operațiunile împotriva grupului de mercenari ruși Wagner din regiunea Donețk.

Sîrski a menționat și acțiunile armatei ucrainene privind oprirea ofensivelor rusești din regiunile Harkiv și Sumî, înainte de lansarea operațiunii Kursk, care a dus luptele pe teritoriul rus pentru prima dată în timpul războiului pe scară largă.

„Obiectivul nostru nu a fost niciodată ocuparea teritoriului străin. Obiectivul nostru a fost să zădărnicim ofensiva planificată de inamic asupra regiunilor Sumî și Harkiv, să-i atragem forțele cele mai pregătite pentru luptă și să completăm fondul pentru schimbul de prizonieri. Toate aceste obiective au fost îndeplinite”, a scris Sîrski, potrivit Kyiv Post.

Generalul a subliniat și o serie de reforme militare introduse sub comanda sa, printre care crearea Forțelor de Sisteme Fără Pilot, precum și înființarea unor unități dedicate de apărare aeriană bazate pe drone.

El a mai spus că sub mandatul său, forțele ucrainene au eliberat 743 de kilometri pătrați de teritoriu.

„Predau o armată care nu doar menține apărarea, ci se află și în ofensivă – cu inițiativă, structură și oameni care știu cum să învingă inamicul”, a scris el.

Zelenski l-a demis pe Sîrski după zile întregi de proteste. Cine îi va lua locul

Marți seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că l-a demis pe Oleksandr Sârski de la conducerea armatei ucrainene, la câteva zile după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Mihailo Drapatyi este noul șef al forțelor armate ale Ucrainei.

„Am decis ca Mihailo Drapatyi să devină noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Împreună cu Mihailo, Yevhen Khmara și Pavlo Palisa, am stabilit modul în care structura Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei ar trebui actualizată. Adevărul este că Oleksandr Sîrski a asigurat succesul Ucrainei în apărarea Kievului, în ofensiva de la Harkov și în ofensiva de la Kursk. S-au înregistrat progrese semnificative, apărarea Ucrainei continuă și fiecare soldat trebuie tratat cu demnitate. Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski și fiecăruia dintre soldații noștri pentru pozițiile puternice ale Ucrainei în prima linie”, a spus Zelenski. 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
A fost arestat unul dintre sabotorii ucraineni care au aruncat în aer conductele Nord Stream pe 26 septembrie 2022
Gandul
Nevoiașilor le împărțea mâncare, iar acasă...🥺 Ce i-a făcut soției 'Bărbosul cu suflet mare'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Libertatea
4 zodii chinezești pentru care viața devine mai ușoară pe 22 iulie. Problemele încep să se rezolve
CSID
Update surpriză pentru Tesla în România. Grok vine cu modul 18+ și alte personalități AI
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia