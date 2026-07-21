Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ia în considerare să îl înlocuiască pe Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al armatei Ucrainei, cu șeful Forțelor Întrunite, Mihailo Drapatyi, pe fondul cererilor protestatarilor.

Potrivit surselor citate de publicația Bloomberg, Sîrski ar putea fi demis în câteva zile, iar Drapatyi este principalul favorit pentru a prelua funcția de comandant-șef.

Una dintre surse a declarat pentru Bloomberg că Zelenski alege dintr-o listă de 11 candidați potențiali, iar în prezent, decizia nu este una finală.

Proteste în mai multe orașe din Ucraina

Informația vine în contextul în care săptămâna trecută, în mai multe orașe din Ucraina au izbucnit proteste după ce fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a fost demis în urma unei remanieri a guvernului.

Protestatarii au cerut ca Fedorov să revină în funcția de ministru al Apărării și ca Sîrski să fie demis în schimb.

În centrul crizei se află relația deteriorată dintre Fedorov și Sîrski. Zelenski le-ar fi spus parlamentarilor că cei doi nu mai puteau colabora și că încercările de mediere eșuaseră. Un deputat al puterii a declarat pentru Financial Times că ministrul și șeful armatei ajunseseră să nu își mai vorbească, o situație considerată imposibilă în timpul unui război.

După plecarea din guvern, Fedorov a confirmat public conflictul și l-a acuzat pe Sîrski că a blocat inițiativele ministerului și că nu a rezolvat direct problemele existente. Generalul, aflat în funcție din 2024, este criticat de o parte a militarilor pentru stilul rigid de comandă și pentru pierderile suferite pe front.

Zelenski s-a întâlnit cu toți capii Armatei ucrainene, după fractura din societate

În cursul zilei de luni, liderul de la Kiev a avut mai multe întâlniri separate cu șefii Armatei ucrainene.

Concret, el a purtat discuții cu următorii lideri ai armatei Ucrainei: comandantul Forțelor Întrunite ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatyi; adjunctul șefului Statului Major General al Armatei, Volodimir Horbatiuk; generalul de brigadă Andrii Bilețki, care comandă Corpul al Treilea de Armată al Ucrainei; Igor Obolensky, comandant militar din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei; Oleh Apostol, comandantul Forțelor de Asalt Aeriene și comandantul Brigăzii de Operațiuni Speciale a Forțelor Armate ale Ucrainei și Denys „Redis” Prokopenko, general de brigadă în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei și servește ca comandant al Primului Corp „Azov”.

Sîrski a fost numit comandant-șef al armatei ucrainene la începutul anului 2024, înlocuindu-l pe generalul Valerii Zalujnîi, care a fost demis în urma unor tensiuni cu Zelenski.