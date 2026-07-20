„Emoții puternice în societate”

Cel puțin 6 întâlniri separate a avut astăzi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu capii Armatei Ucrainei, pe fondul tensiunilor din societate.

Liderul de la Kiev a avut întâlniri cu următorii lideri ai armatei Ucrainei:

comandantul Forțelor Întrunite ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatyi

adjunctul șefului Statului Major General al Armatei, Volodimir Horbatiuk

generalul de brigadă Andrii Bilețki, care comandă Corpul al Treilea de Armată al Ucrainei

Igor Obolensky, comandant militar din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei

Oleh Apostol, comandantul Forțelor de Asalt Aeriene și comandantul Brigăzii de Operațiuni Speciale a Forțelor Armate ale Ucrainei

Denys „Redis” Prokopenko, general de brigadă în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei și servește ca comandant al Primului Corp „Azov”

„Situația legată de ultimele schimbări interne a stârnit emoții puternice. Înțeleg oamenii. Poziția societății a fost auzită”, a declarat astăzi Kîrîlo Budanov.

Budanov este un lider militar și de securitate de top din Ucraina, care ocupă funcția de șef al Oficiului Președintelui Ucrainei. General locotenent, Budanov a devenit o figură importantă la nivel internațional datorită perioadei în care a condus spionajul militar ucrainean

În paralel, presa ucraineană relatează că „în cadrul ședinței de securitate națională, generalul Sirski va fi demis. Cu toate acestea, conform informațiilor din cadrul Administrației Prezidențiale, nu vor exista demisii în cadrul ședinței.

„Fedorov = mai mulți morți ruși, Syrskyi = mai mulți morți ucraineni”

O bună parte a societății ucrainene consideră că comandantul suprem Syrskyi trebuie să plece din funcție, scrie presa.

„Fedorov = mai mulți morți ruși, Syrskyi = mai mulți morți ucraineni.”

Acest slogan a fost unul dintre miile ținute sus la Kiev și în toată Ucraina, în timp ce indignarea față de conducerea țării din timpul războiului fierbe de tărie, relatează KyivIndependent.

O mare parte a societății ucrainene, atât soldați, cât și civili, este revoltată din cauza deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe popularul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov.

Motivația principală a lui Zelenski pentru această decizie a fost dezbătută, existând teorii precum că președintele îl considera pe Fedorov o amenințare politică sau că activitatea acestuia din urmă de a bloca fluxurile de mită din cadrul ministerului, ceea ce ar fi deranjat persoanele apropiate puterii.

Conflictul Fedorov – Syrskyi

Cea mai populară teorie s-a dovedit a fi corectă: conflictul personal și profesional al lui Fedorov cu controversatul comandant-șef al armatei, Oleksandr Syrskyi.

Într-o conferință de presă, Fedorov s-a pronunțat împotriva generalului, acuzându-l pe Sirskii că blochează reformele, răspândește o cultură a minciunilor și încearcă direct să-l îndepărteze de grațiile lui Zelenski.

„Toate inițiativele pe care le-am propus au început să fie blocate, iar Sirski nu este pregătit să discute personal despre probleme față în față”, a spus Fedorov, adăugând că generalul i-a dat lui Zelenski un ultimatum pentru a-l demite din funcția de ministru al apărării.

„În loc să se gândească la cum să învingă Rusia în mod asimetric, s-a gândit la cum să divizeze țara, iar aceasta este o problemă mare.”

Ulterior, vorbind la o conferință de presă cu premierul britanic demisionar, Keir Starmer, Zelenski însuși a subliniat incapacitatea ministrului și a generalului de a coopera fără medierea sa.

„Mi-am dorit foarte mult unitate. Părțile (Fedorov și Syrskyi) nu au reușit să o realizeze”, a spus președintele.

„Dar asta e, și într-o astfel de situație, ieșirea e fie o parte, fie cealaltă, pentru că fără mine nu stau la masă împreună.”

Dezamăgirea față de comandantul-șef a existat în mare parte a armatei ucrainene încă din primele sale luni în funcție, la începutul anului 2024, Syrskyi fiind adesea văzut ca întruchiparea a tot ceea ce este în neregulă cu cultura de comandă de tip sovietic, încă proeminentă în armata ucraineană.

Micromanagementul său asupra operațiunilor la nivel tactic și preferința pentru atacuri costisitoare și bătălii defensive nefavorabile i-au conferit lui Syrskyi reputația de a nu avea prea multă considerație pentru viețile soldaților de rând dintr-o armată ucraineană care suferă deja de o profundă criză de personal.

Însă, până la demiterea lui Fedorov, disidența activă și critica exterioară s-au limitat la câteva voci deschise, adesea cele care fie plecaseră, fie erau pe cale să plece, fie erau deja în curs de a părăsi serviciul militar.

Majoritatea comandanților de rang înalt, chiar și cei care ar fi putut fi profund în dezacord cu stilul de comandă al lui Syrskyi, au urmat ordinele și au ținut linia.

Acum, când Zelenski a luat partea lui Sirskii în privința lui Fedorov, care își dorea reformele, opoziția față de generalul de rang înalt a atins un punct de fierbere în societatea și armata ucraineană.