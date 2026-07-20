Cel puțin 6 întâlniri separate a avut astăzi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu capii Armatei Ucrainei, pe fondul tensiunilor din societate.
Liderul de la Kiev a avut întâlniri cu următorii lideri ai armatei Ucrainei:
„Situația legată de ultimele schimbări interne a stârnit emoții puternice. Înțeleg oamenii. Poziția societății a fost auzită”, a declarat astăzi Kîrîlo Budanov.
Budanov este un lider militar și de securitate de top din Ucraina, care ocupă funcția de șef al Oficiului Președintelui Ucrainei. General locotenent, Budanov a devenit o figură importantă la nivel internațional datorită perioadei în care a condus spionajul militar ucrainean
În paralel, presa ucraineană relatează că „în cadrul ședinței de securitate națională, generalul Sirski va fi demis. Cu toate acestea, conform informațiilor din cadrul Administrației Prezidențiale, nu vor exista demisii în cadrul ședinței.
O bună parte a societății ucrainene consideră că comandantul suprem Syrskyi trebuie să plece din funcție, scrie presa.
„Fedorov = mai mulți morți ruși, Syrskyi = mai mulți morți ucraineni.”
Acest slogan a fost unul dintre miile ținute sus la Kiev și în toată Ucraina, în timp ce indignarea față de conducerea țării din timpul războiului fierbe de tărie, relatează KyivIndependent.
O mare parte a societății ucrainene, atât soldați, cât și civili, este revoltată din cauza deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe popularul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov.
Motivația principală a lui Zelenski pentru această decizie a fost dezbătută, existând teorii precum că președintele îl considera pe Fedorov o amenințare politică sau că activitatea acestuia din urmă de a bloca fluxurile de mită din cadrul ministerului, ceea ce ar fi deranjat persoanele apropiate puterii.
Cea mai populară teorie s-a dovedit a fi corectă: conflictul personal și profesional al lui Fedorov cu controversatul comandant-șef al armatei, Oleksandr Syrskyi.
Într-o conferință de presă, Fedorov s-a pronunțat împotriva generalului, acuzându-l pe Sirskii că blochează reformele, răspândește o cultură a minciunilor și încearcă direct să-l îndepărteze de grațiile lui Zelenski.
„Toate inițiativele pe care le-am propus au început să fie blocate, iar Sirski nu este pregătit să discute personal despre probleme față în față”, a spus Fedorov, adăugând că generalul i-a dat lui Zelenski un ultimatum pentru a-l demite din funcția de ministru al apărării.
„În loc să se gândească la cum să învingă Rusia în mod asimetric, s-a gândit la cum să divizeze țara, iar aceasta este o problemă mare.”
Ulterior, vorbind la o conferință de presă cu premierul britanic demisionar, Keir Starmer, Zelenski însuși a subliniat incapacitatea ministrului și a generalului de a coopera fără medierea sa.
„Mi-am dorit foarte mult unitate. Părțile (Fedorov și Syrskyi) nu au reușit să o realizeze”, a spus președintele.
„Dar asta e, și într-o astfel de situație, ieșirea e fie o parte, fie cealaltă, pentru că fără mine nu stau la masă împreună.”
Dezamăgirea față de comandantul-șef a existat în mare parte a armatei ucrainene încă din primele sale luni în funcție, la începutul anului 2024, Syrskyi fiind adesea văzut ca întruchiparea a tot ceea ce este în neregulă cu cultura de comandă de tip sovietic, încă proeminentă în armata ucraineană.
Micromanagementul său asupra operațiunilor la nivel tactic și preferința pentru atacuri costisitoare și bătălii defensive nefavorabile i-au conferit lui Syrskyi reputația de a nu avea prea multă considerație pentru viețile soldaților de rând dintr-o armată ucraineană care suferă deja de o profundă criză de personal.
Însă, până la demiterea lui Fedorov, disidența activă și critica exterioară s-au limitat la câteva voci deschise, adesea cele care fie plecaseră, fie erau pe cale să plece, fie erau deja în curs de a părăsi serviciul militar.
Majoritatea comandanților de rang înalt, chiar și cei care ar fi putut fi profund în dezacord cu stilul de comandă al lui Syrskyi, au urmat ordinele și au ținut linia.
Acum, când Zelenski a luat partea lui Sirskii în privința lui Fedorov, care își dorea reformele, opoziția față de generalul de rang înalt a atins un punct de fierbere în societatea și armata ucraineană.
Absolvent al unei academii militare din Moscova și ofițer de artilerie în ultimii ani ai Uniunii Sovietice, Sârski a fost unul dintre cei mai importanți generali ai Ucrainei când Rusia a lansat invazia sa la scară largă în februarie 2022.
În primul an al războiului de amploare, generalul a înregistrat cele mai notabile realizări pe câmpul de luptă, în special apărarea Kievului împotriva atacului frenetic al Rusiei către capitala Ucrainei și contraofensiva ucraineană de mare succes din regiunea Harkov din toamna aceea.
În acea iarnă, judecata lui Syrskyi în luptele de uzură mai prelungite a fost pusă sub semnul întrebării, în timp ce conducea apărarea orașului Bakhmut din regiunea Donețk , care, deși incredibil de costisitoare pentru forțele ruse atacatoare, a dus și la rate ridicate de uzură în rândul unora dintre cele mai călite unități ale Ucrainei, în special după ce forțele ruse au reușit să încercuiască aproape complet orașul în primăvara anului 2023.
În februarie 2024, după luni de tensiuni crescânde între Zelenski și comandantul suprem de atunci, Valerii Zalujnyi , Sirski l-a înlocuit pe acesta din urmă chiar în momentul în care începea actul final al bătăliei de la Avdiivka.
În acel moment, reputația lui Syrskyi în armată era deja cea a unui general de școală veche, cu mentalitate sovietică, care totuși avea o minte tactică solidă și multă experiență. Datorită experienței lui Bakhmut, unii din armată îl porecliseră deja „Măcelarul”, dar majoritatea erau gata să-i dea o șansă.
De atunci, spre deosebire de operațiunile pe care le-a condus în 2022, sarcina lui Syrskyi în calitate de comandant-șef a fost de a conduce Ucraina printr-un război de uzură prelungit, pornind de la o postură defensivă strategică.
De-a lungul mandatului său, generalul a fost criticat pentru lipsa unei viziuni care să reflecte realitatea strategică a Ucrainei.
„Nu știu dacă el (Syrskyi) are o strategie, în toate materialele pe care le-am văzut vreodată de la Statul Major General, nu am văzut nimic care să semene cu una”, a declarat pentru Kyiv Independent Oleksandr Șirșin, fost comandant de batalion în Brigada 47 Mecanizată a Ucrainei, care a fost demis după ce a vorbit împotriva „ordinelor idioate” primite de la comanda superioară.
„El a spus într-un interviu că strategia sa este «apărarea Ucrainei»; aceasta nu este o strategie.”