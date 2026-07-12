Armata SUA a lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului

„Astăzi, la ora 17:00 ET, forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze mai multe atacuri împotriva Iranului pentru a continua să-i deterioreze capacitatea de a ataca marinarii civile și navele comerciale care tranzitează liber Strâmtoarea Ormuz”, a scris Comandamentul Central al SUA într-o postare pe rețeaua X.

Astăzi, la ora 17:00 ET, forțele Comandamentului Central al SUA au început să lanseze mai multe atacuri împotriva Iranului pentru a continua să-și deterioreze capacitatea de a ataca marinarii civili și navele comerciale care tranzitează liber Strâmtoarea Hormuz. Comandantul suprem a ordonat atacurile pentru a opri forțele iraniene… — Comandamentul Central al SUA (@CENTCOM) 12 iulie 2026

Comandamentul Central a declarat că președintele Donald Trump „a ordonat atacurile pentru a trage la răspundere forțele iraniene”, relatează CNN .

Recent Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a tras din nou asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, potrivit căpitanului Tim Hawkins, purtător de cuvânt al CENTCOM. Avioanele americane au doborât cu succes până acum sau rachetă de croazieră iraniană și o dronă de atac unidirecțională, a declarat el.

Iranul confirmă atacurile SUA

Presa oficială iraniană a legată duminică seară o serie de explozii în mai multe locații din provincia Hormozgan din sudul Iranului.

Explozii au fost raportate în Jask, Qeshm, Bandar Abbas și Sirik din provincie, unde oficialii au declarat că nu au fost raportate victime civile sau daune aduse infrastructurii.

„În urma ultimelor atacuri americane asupra mai multor locații din provincie, până în prezent nu au fost raportate victime civile sau daune aduse infrastructurii rezidențiale sau comerciale”, a declarat Biroul de Relații Publice al guvernoratului Hormozgan, potrivit postului de radio de stat IRIB.

„Conform rapoartelor inițiale, atacul din această seară a vizat turnul de telecomunicații” din comitul Sirik, a declarat IRIB într-un raport separat, adăugând că este vorba de „aceeași locație care a fost lovită și în timpul atacurilor anterioare”.

Aceste rapoarte vin în contextul în care SUA au anunțat că au lansat noi atacuri împotriva Iranului.