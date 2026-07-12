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Ucraina lansează un nou atac asupra Rusiei. Dronele au lovit o rafinărie de petrol din Sizran

Drone ucrainene au lovit, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, o importantă rafinărie de petrol din orașul Sizran, regiunea Samara, Rusia. Rafinăria se află la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina.
Ucraina lansează un nou atac asupra Rusiei. Dronele au lovit o rafinărie de petrol din Sizran
Sursa foto: X
Diana Nunuț
12 iul. 2026, 10:51, Știri externe
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În cursul nopții de sâmbătă spre dumincă, o rafinărie de petrol din Sizran, regiunea rusă Samara, a fost ținta unor drone ucrainene, potrivit imaginilor publicate de canalele media rusești pe Telegram.

Videoclipurile publicate de către locuitorii din zonă par să arate flăcări mari și fum negru dens ridicându-se de la rafinărie, care se află la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina, scrie The Kyiv Independent. 

La momentul redactării acestei știri, armata ucraineană nu a comentat informațiile.

Potrivit Ukrainska Pravda, rafinăria din Sizran are o capacitate de prelucrare de aproximativ 9 milioane de tone de țiței pe an și furnizează combustibil Forțelor Aeriene Ruse și unităților militare din centrul și sudul Rusiei.

Ucraina și-a intensificat atacurile

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra mai multor ținte din Rusia, în încercarea de a slăbi eforturile de război ale Moscovei. Printre țintele considerate legitime pentru a fi atacate se numără și instalațiile energetice.

Cel mai recent atac al Ucrainei a avut loc în urmă în data de 9 iulie, ținta fiind rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar a Rusiei. Înainte de aceasta, pe 8 iulie, a fost lovită rafinăria de petrol din Saratov, ceea ce a dus la oprirea producției.

Din acest motiv, Rusia a impus deja interdicții de export și s-au înregistrat creșteri de prețuri și restricții de vânzare în toată Rusia.

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