UPDATE: Armata americană a reluat atacurile împotriva Iranului. Trump spune că iranienii l-au sunat ca să îi ceară un acord

UPDATE:

Donald Trump a susținut miercuri că Iranul l-a sunat cerându-i să încheie un acord după atacurile americane repetate din regiune, dar că nu știe dacă „merită”, relatează CNN.

„Au sunat acum puțin timp, își doresc atât de mult să facă o înțelegere”, le-a spus Trump reporterilor la bordul avionului Air Force One, în drumul de întoarcere de la summitul NATO de la Ankara, Turcia. „Pur și simplu nu știu dacă merită să facă o înțelegere.”

Miercuri, Trump a declarat încetarea focului dintre cele două națiuni „încheiat”, după ce Iranul a atacat mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz, iar SUA a ripostat.

După ce Comandamentul Central al SUA a anunțat atacuri suplimentare împotriva Iranului, Trump a amenințat că acțiunile militare s-ar „înrăutăți mult” dacă Iranul ar lansa mai multe atacuri.

UPDATE:

Donald Trump a postat pe rețeaua sa Truth Social imagini din timpul atacurilor. Președintele american a postat pe rețeaua sa de socializare mai multe videoclipuri care arată ceea ce a numit explozii în Iran, după ce a aterizat la o bază militară din Marea Britanie în urma summitului NATO din Turcia, potrivit AP.

De asemenea, el a lansat un alt avertisment către Teheran: „Acesta este un răzbunare pentru bombardamentul de ieri al navelor de către Iran. Dacă se va întâmpla din nou, va fi mult mai rău!”

Știrea inițială:

Atacurile au loc la doar o zi după ce armata americană a atacat situri militare și instalații portuare ca răspuns la atacurile Iranului asupra mai multor nave comerciale în largul coastei Omanului și la doar câteva ore după ce Trump a amenințat că va declanșa noi acțiuni militare, potrivit AP.

Postarea de pe rețelele de socializare spunea că „Statele Unite trag Iranul la răspundere pentru recenta agresiune nejustificată împotriva navelor comerciale și a echipajelor civile care navighează liber pe o cale navigabilă internațională vitală”.

Trump le-a spus reporterilor, la reuniunea NATO de miercuri, că SUA „probabil îi vor lovi din nou puternic în seara asta”, dar a adăugat ulterior că ultimele lupte nu vor duce la acțiuni militare „pe termen lung”.

„Orice se întâmplă se va întâmpla foarte repede”, a spus Trump, deși a sugerat și că armata americană ar putea „pur și simplu să termine treaba”.

Presa de stat iraniană relatează despre explozii, inclusiv în orașul portuar Bandar Abbas de pe strâmtoarea Ormuz și în Sirik, un alt oraș de coastă din sud.