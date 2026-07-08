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Justin Bieber se alătură Madonnei, Shakirei în spectacolul din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA

Justin Bieber s-a alăturat listei numeroase de vedete care vor cânta la pauză și vor încheia Cupa Mondială din 2026 de la New York.
Justin Bieber se alătură Madonnei, Shakirei în spectacolul din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
09 iul. 2026, 02:33, Sport
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Biber, vedeta pop din Canada va cânta alături de Madonna, Shakira și trupa K-pop BTS în timpul primului spectacol de pauză al turneului, în stil Super Bowl, pe 19 iulie, potrivit BBC.

Burna Boy, Gustavo Dudamel and the PS22 Chorus featuring Coldplay, vor apărea, de asemenea, în timpul concertului de 11 minute, care sprijină Fondul Global pentru Educația Cetățenilor FIFA.

„Cupa Mondială FIFA unește lumea într-un mod în care nimic altceva nu o poate face”, a spus Bieber.

100 de milioane de dolari pentru copiii din întreaga lume

Spectacolul de la pauza FIFA a fost organizat de Chris Martin de la Coldplay și va strânge bani pentru Fondul Global pentru Educația Cetățenilor FIFA, o inițiativă care vizează strângerea a 100 de milioane de dolari pentru copiii din întreaga lume.

Vedeta pop columbiană Shakira și muzicianul nigerian Burna Boy – care s-au numărat printre artiștii care au deschis turneul în cele trei națiuni gazdă din America de Nord – vor reveni și ei împreună pe scenă.

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