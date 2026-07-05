Imnul neoficial al SUA la Cupa Mondială, un cântec popular în urmă cu 50 de ani

O piesă celebră în urmă cu peste 50 de ani a devenit imnul neoficial al SUA la Cupa Mondială de fotbal, potrivit AFP.

Piesa „Take Me Home, Country Roads” din 1971 a lui John Denver a fost un succes neașteptat în rândul fanilor. Meciurile din SUA au culminat cu 70.000 de interpretări.

O piesă ce amintește de o perioadă mai blândă a SUA

Interpretările au stârnit emoții într-o țară sfâșiată de diviziuni politice acute sub președintele Donald Trump, arată sursa citată.

Piesa este despre o Americă mai blândă și mai bună a unei epoci apuse.

„Puteți să vă uniți cu toții sub ideea că America este frumoasă. Toată lumea o poate cânta în armonie, indiferent cine sunteți”, a declarat unul dintre fanii echipei SUA.

Stadioanele arhipline cântă la unison despre faptul că acasă este „locul în care aparțin”. Acest lucru reprezintă o gură de aer proaspăt într-un moment în care americanii sunt profund îngrijorați de preocupări precum inflația, sistemul de sănătate și un război cu Iranul, arată sursa citată.

Festivitățile „Freedom 250” susținute de Trump la Washington au atras mulțimi partizane. Prezența a fost redusă la mult-așteptatul Great American State Fair de pe National Mall. Stadioanele Cupei Mondiale, în schimb, au fost pline zi de zi de fani.

De ce e piesa atât de populară în rândul fanilor

„Nu este doar nostalgia la lucru în acest cântec, ci și ambiguitatea, vagul său – faptul că «drumurile de țară» și «acasă» nu sunt clar definite… înseamnă că oricine se poate auzi, plasa și simți acolo”, potrivit fanului american.

Rolul principal al melodiei la această Cupă Mondială nu a fost complet aleatoriu. US Soccer a trimis la FIFA o listă de redare post-meci, care includea și piesele „Livin’ on a Prayer” de Bon Jovi și „Sweet Caroline” de Neil Diamond.

Amy Hopfinger, directoarea echipei Cupei Mondiale din 2026, a ales celebra melodie a lui John Denver pentru a încheia victoria SUA cu 2-0 asupra Australiei. Aceasta a avut loc pe 19 iunie, potrivit aceleiași surse.

Fenomenul, o „efervescență colectivă”

Răspunsul fanilor la piesa celebră se numește „efervescență colectivă”, a declarat Jeffrey Montez de Oca, profesor de sociologie la Universitatea din Colorado, Colorado Springs.

„Când cânți pe un stadion alături de alte mii de oameni, te pierzi în mulțime. Simți că faci parte din ceva mai mare decât tine însuți”, a spus el. „Este similar cu o experiență religioasă”.

Indiferent dacă vor exista mai multe victorii americane la Cupa Mondială, „Country Roads” și-a consolidat deja locul în cultura fotbalistică înfloritoare a țării, mai arată sursa.