Belgia protestează după decizia FIFA în cazul golgheterului SUA: „O amenințare la adresa fair-play-ului”

Cazul a căpătat acum o dimensiune diplomatică. Federația Belgiană de Fotbal, care s-a declarat „stupefiată” de decizia FIFA, a primit duminică seară sprijin din partea mai multor politicieni belgieni, care au calificat hotărârea drept o „rușine” și o amenințare la adresa principiilor fundamentale ale fair-play-ului, potrivit Le Figaro.

„Adevărata forță înseamnă să câștigi cu fair-play și respectând toate regulile. Asta va face Belgia mâine”, a scris pe platforma X ministrul Sporturilor comunitatea francofonă a Belgiei, Jacqueline Galant.

Apelul lui Trump la FIFA

Scandalul a izbucnit după ce președintele american Donald Trump l-a sunat miercuri pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a solicita reanalizarea suspendării lui Folarin Balogun, cel mai bun marcator al naționalei Statelor Unite la Cupa Mondială 2026, cu trei goluri.

Balogun a fost eliminat în meciul câștigat de SUA cu 2-0 în fața Bosniei și Herțegovinei, după ce l-a călcat pe fundașul Tarik Muharemovic la aterizarea după o săritură.

FIFA a modificat sancțiunea

Regulamentul FIFA prevede suspendarea automată pentru un meci în cazul unui cartonaș roșu, fără posibilitatea formulării unui apel. Cu toate acestea, FIFA a anunțat duminică faptul că sancțiunea a fost modificată, suspendarea efectivă fiind înlocuită cu o suspendare condiționată, însoțită de o perioadă de probă de un an.

Decizia îi permite lui Balogun să evolueze în optimile de finală împotriva Belgiei, programate luni, la Seattle.

La scurt timp după anunțul FIFA, Trump a salutat hotărârea pe platforma Truth Social.

„Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce trebuia și a reparat o mare nedreptate!”, a scris președintele american.

Partida dintre SUA și Belgia, din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, se va disputa luni, la Seattle, de la ora locală 20.00 (marți, ora 03.00 în România).