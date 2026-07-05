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Gestul lui Mbappé față de portarul Paraguayului, după calificarea Franței: „Știm și noi să jucăm murdar”

Kylian Mbappé a transmis un mesaj ferm după victoria Franței în fața Paraguayului, scor 1-0, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Starul francez a făcut un gest simbolic față de portarul Orlando Gill la finalul meciului, înainte de a critica stilul de joc al adversarilor.
Gestul lui Mbappé față de portarul Paraguayului, după calificarea Franței: „Știm și noi să jucăm murdar”
Sursa: captură video
Oana Antipa
05 iul. 2026, 08:05, Sport
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Franța s-a calificat în sferturile de finală după un meci dificil, decis de golul marcat de Mbappé. Atacantul a ajuns astfel la 19 goluri înscrise la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Totodată, el a stabilit un nou record, cu 11 goluri marcate în fazele eliminatorii ale competiției, cele mai multe reușite de un fotbalist în istoria Cupei Mondiale.

La finalul partidei, Mbappé a sărbătorit calificarea în timp ce portarul Paraguayului, Orlando Gill, ținea mingea în brațe după fluierul final, într-un gest interpretat drept unul de frustrare după eliminare. De asemenea, francezul a refuzat să dea mâna cu Gill și i-a întors spatele.

Mesaj dur pentru adversari

Internaționalul francez a declarat că Paraguay a abordat partida într-un mod extrem de agresiv, apelând frecvent la faulturi tactice, intervenții dure și trageri de tricou pentru a opri atacurile Franței.

„Dacă trebuie să ne murdărim mâinile, o vom face. Paraguay a crezut că vom veni să jucăm spectaculos și ofensiv. Știm și noi să jucăm murdar. Așa au făcut și ei”, a spus Mbappé după meci, citat de Marca.

Partida a fost tensionată, cu numeroase dueluri fizice și momente de nervozitate atât între jucători, cât și pe băncile tehnice.

Franța va întâlni Marocul în sferturi

Golul victoriei a venit după un penalty obținut de Désiré Doué în repriza secundă. Succesul le-a adus francezilor a patra calificare consecutivă în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

În următoarea fază a competiției, Franța va înfrunta Marocul, într-o reeditare a semifinalei Cupei Mondiale din 2022.

Marocul s-a calificat după o victorie clară, scor 3-0, în fața Canadei și a devenit prima națională africană care ajunge în sferturile de finală la două ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Mbappé este unul dintre golgheterii turneului final, cu șapte reușite, și își propune să conducă Franța spre o a treia finală consecutivă de Campionat Mondial.

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