Kylian Mbappe, mesaj emoționant după Cupa Mondială: „Poate că vă datoram un final mai frumos”

La o săptămână după încheierea Cupei Mondiale 2026, căpitanul echipei „Les Bleus”, Kylian Mbappé, a publicat un mesaj în care a mulțumit francezilor pentru sprijinul acordat pe parcursul competiției.

„O lună plină de emoție. De depășire a limitelor. De mândrie de a purta culorile Franței. De pasiune, mai ales, aceeași pasiune care ne animă pe teren și care vă animă pe voi”, scrie Kylian Mbappe, citat de Le Figaro.

Faptul că Franța nu a câștigat această Cupă „doare și va mai durea o vreme”, subliniază el.

Mbappe a vorbit cu mândrie de trofeul de golgheter al competiției, „dar ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut și cupa”.

„Poate că vă datoram un final mai frumos. Dar nu întotdeauna alegem finalul poveștii, ci alegem ce punem în ea, iar noi am pus totul. De asta suntem mândri”, scrie francezul.

El le-a mulțumit francezilor care au stat până târziu noaptea ca să urmărească echipa și s-au adunat „acasă, în baruri, alături de familie sau prieteni, peste tot în Franța și în alte părți”.

„Și nu ne-ați abandonat niciodată, nici măcar în momentele cele mai grele, nici măcar când nu meritam”, atacantul, care a mulțumit și lui Didier Deschamps.

„Nu am terminat de jucat împreună”

Căpitanul echipei naționale a ținut apoi să reamintească că fotbalul rămâne un joc, „cu regulile sale simple care nu s-au schimbat (…) : mingea, poarta, dorința de a înscrie”.

Kylian Mbappé are deja privirea îndreptată spre viitor, care se va scrie alături de Zinédine Zidane la națională: „Această Cupă Mondială se încheie, dar istoria continuă. Vor mai fi alte meciuri, alte seri de vară sau de iarnă în care ne vom regăsi cu toții în fața aceluiași joc, cu aceeași dorință intactă. Nu am terminat de jucat împreună. Mulțumesc pentru tot”.

La Cupa Mondială din 2026, naționala Franței a fost eliminată în semifinală de Spania (2-0), viitoarea campioană mondială.