Anglia 6-4 Franța a intrat direct în cărțile de istorie. Record absolut de goluri în finala mică, iar Mbappé l-a depășit pe Messi

Francezii au fost conduși cu 4-0 la pauză, au revenit până la 4-3 și au mai redus o dată diferența în prelungiri, însă Bukayo Saka și Jude Bellingham au închis meciul pentru englezi.

Cele zece goluri reprezintă un record absolut pentru o finală mică a Cupei Mondiale. Precedenta bornă fusese stabilită tot într-un meci al Franței: victoria cu 6-3 împotriva Germaniei de Vest, în 1958. Acel record de nouă goluri a rezistat timp de 68 de ani.

Anglia a spulberat Franța în prima repriză

Echipa lui Thomas Tuchel a deschis scorul după numai trei minute, prin Declan Rice. Ezri Konsa a făcut 2-0 în minutul 18, înainte ca Bukayo Saka să lovească de două ori, în minutele 37 și 45+1.

La pauză, Anglia conducea cu un neverosimil 4-0, iar Franța se îndrepta spre cea mai grea înfrângere din istoria participărilor sale la Cupa Mondială.

Didier Deschamps a reacționat prin patru schimbări efectuate încă de la reluarea jocului, iar imaginea francezilor s-a modificat radical.

Mbappé a declanșat revenirea Franței

Kylian Mbappé a redus diferența în minutul 48, după o pasă a lui Michael Olise. Bradley Barcola a marcat pentru 2-4 în minutul 54, servit chiar de căpitanul Franței.

În minutul 66, Mbappé a înscris din nou și a dus scorul la 3-4, transformând un meci care părea încheiat într-o finală dramatică. Prin această dublă, atacantul francez a ajuns la 22 de goluri la Cupa Mondială și a devenit cel mai bun marcator din istoria competiției.

Recordul este însă garantat doar cel puțin până la finala de mâine dintre Argentina și Spania.

Franța a forțat egalarea, dar Saka a transformat un penalty în minutul 87 și și-a completat hat-trick-ul.

Ousmane Dembélé a înscris pentru 4-5 în minutul 90+6, oferindu-le francezilor o ultimă speranță. Două minute mai târziu, Jude Bellingham a stabilit rezultatul final: Franța – Anglia 4-6.

Franța a evitat astfel înfrângerea istorică ce părea inevitabilă la pauză, dar a încheiat turneul pe locul al patrulea. Anglia a obținut prima sa clasare pe locul al treilea la o Cupă Mondială, după ce pierduse precedentele două finale mici, cu Italia în 1990 și cu Belgia în 2018.

Record de goluri într-un meci contestat înainte să înceapă

Spectacolul de zece goluri a venit în partida a cărei utilitate fusese pusă sub semnul întrebării chiar de francezi.

Înaintea meciului, Didier Deschamps a recunoscut că niciuna dintre echipe nu își dorea să dispute finala mică, după ratarea calificării în ultimul act.

„Anglia nu vrea să joace acest meci și nici noi. Dar suntem aici”, a declarat selecționerul francez. Deschamps a insistat însă că întâlnirea nu era una amicală și că jucătorii aveau obligația de a lupta pentru medalia de bronz.

Ibrahima Konaté fusese și mai direct. Fundașul a afirmat că niciun jucător francez nu își dorise acest meci, dar că echipa voia să câștige „medalia de ciocolată” pentru a-i oferi lui Deschamps o despărțire frumoasă.

În cele din urmă, partida considerată aproape inutilă de protagoniști s-a transformat în cea mai spectaculoasă finală mică din istoria Cupei Mondiale.

Meciul cu Anglia a reprezentat ultima partidă a lui Didier Deschamps pe banca Franței. Selecționerul încheie un mandat început în 2012, în care a câștigat Cupa Mondială din 2018 și a condus echipa până în finala ediției din 2022.