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Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină

Cei care vor să cumpere sâmbătă bilete pentru finala Cupei Mondiale, Spania-Argentina, de duminică, trebuie să scoată din portofel cardul cu cel mai mare sold posibil. Prețurile variază, în funcție de zona de pe stadion, între 6.500 și 60.000 de dolari.
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Cosmin Pirv
18 iul. 2026, 21:42, Sport
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Cei care caută un bilet de ultim moment pentru a-i vedea pe Lionel Messi și Argentina înfruntându-i pe Lamine Yamal și Spania în finala Cupei Mondiale trebuie să fie pregătiți cu sume considerabile.

AP notează că biletele de ultim moment pentru finala de duminică sunt extrem de scumpe.

Sâmbătă dimineața, site-ul oficial al FIFA pentru revânzarea biletelor afișa prețul cel mai mic la 6.411,25 dolari pentru un loc în spatele porții. Acestea s-au epuizat până la ora prânzului.

Biletele din colțurile tribunei superioare erau listate la aproape 10.000 de dolari. Pentru a fi mult mai aproape de acțiune, cumpărătorii ar trebui să plătească în jur de 16.000 de dolari sau chiar până la aproape 60.000 de dolari pentru locuri speciale din zona de ospitalitate.

Alte platforme, precum SeatGeek și StubHub, au afișat, de asemenea, bilete pentru tribuna superioară începând de la aproximativ 10.000 de dolari, iar unele locuri din tribuna inferioară se apropiau de 35.000 de dolari.

Pentru unii, ar putea merita să-l vadă pe Messi, considerat de mulți cel mai mare jucător din toate timpurile, încercând să scrie istorie împotriva lui Yamal, una dintre cele mai strălucitoare stele în ascensiune ale fotbalului.

Argentina va juca pentru al patrulea titlu în total și al doilea consecutiv. Nicio țară nu a câștigat Cupe Mondiale consecutive de la Brazilia în 1958 și 1962. Spania a câștigat titlul în 2010.

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