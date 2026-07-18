Kylian Mbappe, mesaj emoționant pentru Didier Deschamps înaintea ultimului meci pe banca Naționalei Franței: „Timpul și istoria îți vor face dreptate”

Kylian Mbappe i-a adus un omagiu lui Didier Deschamps înaintea ultimului meci al selecționerului pe banca Naționalei Franței, potrivit Reuters.

Atacantul lui Real Madrid a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, cu doar câteva ore înaintea partidei cu Anglia din finala mică a Campionatului Mondial 2026, programată în noaptea de 18 spre 19 iulie.

Despărțirea marchează finalul unei ere pentru reprezentativa „Les Bleus”, după aproape 14 ani în care Deschamps a condus echipa națională și a cucerit Cupa Mondială din 2018.

„Astăzi este ultimul tău dans.

Tu, cel care ne-ai oferit atât de mult. Ar fi trebuit să-ți oferim un final mai frumos, dar am eșuat. Este foarte greu să pun în cuvinte tot ceea ce ai adus în acești 14 ani, atât de important ai fost în renașterea acestei echipe.

Oamenii nu au știut întotdeauna să-ți aprecieze măreția, dar timpul și istoria îți vor face dreptate.

Îți mulțumesc că mi-ai oferit șansa și oportunitatea de a-mi reprezenta țara pe cea mai mare scenă timp de atâția ani.

Mă simt privilegiat că am avut ocazia să fiu alături de una dintre cele mai mari legende ale țării noastre și păstrez doar amintiri extraordinare despre tot ceea ce am trăit și am realizat împreună. Îți doresc tot binele în noua ta aventură și, încă o dată, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai oferit acestui tricou care înseamnă atât de mult pentru noi”, a scris Mbappe pe conturile sale de socializare.

Mesajul vine după eliminarea Franței în semifinalele Cupei Mondiale, în urma înfrângerii cu 0-2 în fața Spaniei, rezultat care a privat echipa lui Deschamps de șansa de a disputa o nouă finală mondială.

Didier Deschamps: „Nu este un meci amical”

Înaintea confruntării cu Anglia pentru locul al treilea, Didier Deschamps a subliniat că partida are o miză importantă, chiar dacă obiectivul inițial era calificarea în finală.

„Nu este un meci amical. Este un meci pentru locul trei. Jucătorii, staff-ul și eu avem datoria de a atinge acest ultim obiectiv. Englezii nu vor să joace acest meci și nici noi, dar suntem aici și trebuie să terminăm competiția pe podium. În mintea mea știu că este ultimul meci. Nu vreau să plângă nimeni. Finalul se apropie, dar viața merge mai departe”, a declarat selecționerul francez la conferința de presă premergătoare partidei.

Zidane, în cărți pentru Naționala Franței

În paralel cu despărțirea de Deschamps, presa internațională scrie că Federația Franceză de Fotbal este pregătită să înceapă o nouă etapă sub comanda lui Zinedine Zidane.

Mai multe publicații și jurnaliști de specialitate susțin că fostul antrenor al lui Real Madrid este principalul favorit pentru postul de selecționer, iar oficializarea numirii este așteptată după încheierea Campionatului Mondial.