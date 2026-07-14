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Presa franceză, nemiloasă cu Mbappe și starurile Franței după eliminarea de la Cupa Mondială: „Surclasați”, „o lecție la toate nivelurile”

Presa franceză a criticat dur prestația naționalei conduse de Didier Deschamps, după eliminarea din semifinalele Cupei Mondiale 2026. Franța a fost învinsă cu 2-0 de Spania, marți seara, la Dallas, într-o partidă în care jurnaliștii francezi au remarcat superioritatea clară a campioanei europene.
Presa franceză, nemiloasă cu Mbappe și starurile Franței după eliminarea de la Cupa Mondială: „Surclasați”, „o lecție la toate nivelurile”
Gabriel Negreanu
15 iul. 2026, 01:01, Sport
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Mikel Oyarzabal a deschis scorul din penalty, iar Pedro Porro a stabilit rezultatul final în repriza secundă. Spania s-a calificat astfel în finala competiției, în timp ce Franța va disputa meciul pentru locul al treilea.

L’Équipe: „Franța, surclasată de Spania”

Cotidianul sportiv L’Équipe a titrat că „echipa Franței a fost surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale”.

Publicația a descris formația lui Didier Deschamps drept „asfixiată în toate compartimentele jocului” și a considerat înfrângerea una logică, în fața unei echipe spaniole „impresionante”.

„Asfixiată în toate sectoarele jocului, echipa Franței s-a înclinat logic”, a fost concluzia jurnaliștilor de la L’Équipe, care au amintit că Spania îi eliminase pe francezi și în semifinalele Campionatului European din 2024.

Într-un alt material, publicația a remarcat că Franța nu a fost „niciodată cu adevărat periculoasă” pe durata partidei.

Eurosport: „Sfârșitul visului” și „o lecție la toate nivelurile”

Eurosport Franța a ales titlul „Sfârșitul visului”, subliniind că naționala franceză a fost eliminată logic după o prestație dezamăgitoare.

„O lecție, la toate nivelurile”, au scris jurnaliștii francezi, care au apreciat că Spania a oferit un adevărat recital, în timp ce Franța „nu a existat” în cele 90 de minute.

Eurosport a criticat în special lipsa de reacție ofensivă a francezilor. Potrivit publicației, atacul condus de Kylian Mbappé a fost blocat complet, iar echipa lui Deschamps nu a reușit să creeze un pericol real la poarta Spaniei.

„Les Bleus au fost surclasați de Spania. Au oferit o prestație ternă și nu au reușit niciodată să fie periculoși”, a notat Eurosport.

RTL: „Final crud pentru Les Bleus”

Postul RTL a titrat: „Final crud de parcurs pentru Les Bleus, din nou surclasați de Spania la porțile finalei”.

Publicația a remarcat că Franța a pierdut pentru a treia oară în decurs de doi ani în fața Spaniei și că semifinala de la Dallas ar putea rămâne una dintre ultimele imagini ale erei Didier Deschamps la conducerea naționalei.

RTL a pus accentul atât pe dominația Spaniei, cât și pe incapacitatea francezilor de a schimba ritmul partidei după deschiderea scorului.

Le Parisien: „Les Bleus, învinși de La Roja”

Le Parisien a ales o formulare mai directă: „Les Bleus, învinși de La Roja în semifinalele Cupei Mondiale”.

Cotidianul parizian a evidențiat penalty-ul transformat de Oyarzabal și golul marcat de Pedro Porro la începutul reprizei secunde, reușită care a îngreunat și mai mult misiunea echipei lui Deschamps.

Pentru Franța, înfrângerea înseamnă ratarea celei de-a treia finale mondiale consecutive, după titlul câștigat în 2018 și finala pierdută în 2022. Spania va disputa în schimb a doua finală de Cupă Mondială din istoria sa.

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