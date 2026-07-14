Prima pagină » Sport » Lamine Yamal, mesaj ferm înaintea semifinalei Cupei Mondiale: „Fotbalul înseamnă integrare, nu divizare”

Lamine Yamal, mesaj ferm înaintea semifinalei Cupei Mondiale: „Fotbalul înseamnă integrare, nu divizare”

Starul naționalei Spaniei a reacționat după declarațiile controversate ale fostului premier Mariano Rajoy despre echipa Franței și a transmis că fotbalul trebuie să unească oamenii, nu să alimenteze disputele.
Lamine Yamal, mesaj ferm înaintea semifinalei Cupei Mondiale: „Fotbalul înseamnă integrare, nu divizare”
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
14 iul. 2026, 12:44, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lamine Yamal a transmis un mesaj împotriva discursului care pune sub semnul întrebării diversitatea din fotbal înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Spania și Franța. Atacantul iberic a declarat că fotbalul reprezintă un exemplu de integrare și a evitat să alimenteze polemica provocată de afirmațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy.

„Fotbalul înseamnă integrare”

În ziua în care a împlinit 19 ani, internaționalul spaniol a fost întrebat despre comentariile lui Rajoy, care susținuse că în naționala Franței „nu sunt francezi”, declarație care a generat reacții critice atât în Franța, cât și în Spania.

Yamal a ales să transmită un mesaj de unitate, potrivit publicației Bild. „Dacă fotbalul poate realiza ceva, atunci acel lucru este integrarea. Franța și noi suntem ambele exemple de integrare. Despre asta este fotbalul, nu despre declarațiile altor oameni”, a afirmat jucătorul.

Fotbalistul a adăugat că atât reprezentativa Spaniei, cât și cea a Franței demonstrează că persoane cu origini diferite pot forma echipe de succes.

Concentrat pe semifinala cu Franța

Atacantul Barcelonei a precizat că nu dorește ca disputa politică să eclipseze unul dintre cele mai importante meciuri ale turneului final. „Jucăm unul dintre cele mai frumoase meciuri ale unei Cupe Mondiale. Acesta este acum cel mai important lucru”, a declarat Yamal.

Semifinala dintre Spania și Franța este una dintre cele mai așteptate confruntări ale competiției, cele două selecționate fiind considerate printre principalele favorite la câștigarea trofeului.

Și francezii au reacționat

Declarațiile fostului premier Mariano Rajoy au fost criticate și în tabăra Franței. Mijlocașul Warren Zaïre-Emery a subliniat că naționala Franței reflectă diversitatea societății franceze și că ceea ce contează este unitatea echipei atât pe teren, cât și în afara lui.

Subiectul a reaprins dezbaterea privind rolul sportului în integrarea socială și combaterea discriminării, într-un moment în care Cupa Mondială reunește jucători din medii și culturi diferite, reprezentați sub culorile naționalelor lor.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
În ce regiuni revin temperaturile de peste 30 de grade și unde sunt așteptate ploi. Prognoză de ultimă oră a meteorologilor ANM, pentru Gândul
Gandul
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Libertatea
Experții au descoperit greșeala care a provocat tragedia din Munții Bucegi. Antonia a murit după o cădere în gol de la 40 de metri
CSID
Tesla dublează sprijinul pentru mașinile electrice în România. Model 3 coboară sub 30.000 de euro, iar Model Y sub 34.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da