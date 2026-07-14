Ziua Franței: ultima paradă militară a lui Emmanuel Macron aduce un spectacol fără precedent și un mesaj puternic pentru Europa

Franța marchează marți Ziua Națională printr-o paradă militară de amploare pe bulevardul Champs-Élysées, ediția din acest an fiind ultima prezidată de Emmanuel Macron în calitate de șef al forțelor armate. Autoritățile franceze au pregătit cea mai amplă demonstrație de forță din ultimii ani, într-un context marcat de războiul din Ucraina și de consolidarea apărării europene, relatează Le Monde.

Cea mai mare paradă militară din ultimii ani

Potrivit Palatului Élysée, la parada de 14 iulie participă aproximativ 6.700 de militari, 98 de aeronave, 31 de elicoptere și 315 vehicule militare, un dispozitiv conceput pentru a ilustra procesul de reînarmare a Franței și ambiția acesteia de a consolida autonomia strategică europeană.

Evenimentul este deschis de celebra formație aeriană Patrouille de France, urmată de avioane Mirage 2000 la bordul cărora se află și copiloți ucraineni instruiți în Franța. În premieră, aeronavele participante zboară cu machete de armament montate sub aripi, într-un exercițiu menit să reflecte configurația actuală a operațiunilor militare. De asemenea, elicopterele evoluează deasupra coloanelor de vehicule blindate pentru a reproduce modul de acțiune din teatrele moderne de operații.

Ucraina și aliații europeni, în centrul ceremoniei

Parada din acest an pune un accent deosebit pe sprijinul acordat Ucrainei. Aproximativ 500 de militari din statele participante la „coaliția voluntarilor” defilează alături de 25 de militari ucraineni.

La ceremonie sunt prezenți președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și 24 de șefi de stat și de guvern europeni, între care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul polonez Donald Tusk și premierul danez Mette Frederiksen.

Militarii francezi din România, omagiați la Paris

Un element de interes și pentru publicul român este faptul că, în cadrul paradei, sunt omagiați militarii francezi desfășurați pe flancul estic al NATO, inclusiv cei aflați în România și Estonia.

Franța conduce Grupul de Luptă NATO din România, iar participarea acestor militari la ceremonia de Ziua Națională evidențiază importanța pe care Parisul o acordă consolidării securității pe flancul estic al Alianței, în contextul războiului din Ucraina.

Ultimul 14 iulie al lui Macron în calitate de șef al armatei

Ceremonia are și o puternică încărcătură simbolică pentru Emmanuel Macron, care prezidează pentru ultima dată parada militară de Ziua Franței în calitate de comandant suprem al forțelor armate.

În discursul adresat armatei, susținut în ajunul evenimentului, președintele francez a afirmat că pacea rămâne obiectivul Franței, însă țara trebuie să fie pregătită să își apere libertatea și valorile. Totodată, mandatul său este marcat de o creștere semnificativă a bugetului apărării, care s-a dublat față de începutul președinției, iar actuala lege de programare militară prevede alocarea a 436 de miliarde de euro pentru perioada 2024-2030.