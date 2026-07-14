Doi spanioli au fost răniți de tauri la încheierea festivalului de la San Fermin

Două persoane au fost rănite de tauri, marți, la încheierea festivalului de la San Fermin, potrivit AP.

Festivalul era la a opta și ultima ediție a cursei de tauri.

Un tânăr de 18 ani din Pamplona a fost rănit cu cornul în coapsă, în prima curbă a traseului. Un taur a izbit un mic grup de alergători care se grăbeau. Animalul i-a izbit pe doi bărbați de pietrele cubice și l-a răsturnat pe un al treilea peste coarne.

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din centrul Spaniei a fost lovit cu un corn în torace pe ultima porțiune. În zona respectivă, traseul se îngustează la intrarea în arenă. Taurii vor fi uciși acolo de toreadori mai târziu în cursul zilei, potrivit sursei citate.

Bărbații au fost duși la spital

Ambii bărbați au fost duși la un spital local pentru îngrijiri. Alți opt alergători, inclusiv un britanic în vârstă de 86 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni minore.

Cei șase tauri de luptă și boii care îi însoțesc au nevoie de doar două minute și jumătate pentru a parcurge traseul de 875 de metri de la o arenă până la cealaltă. Viteza lor îi ia adesea prin surprindere pe alergători. Peste o mie de oameni s-au înghesuit pe traseul îngust al străzii, mai arată sursa.

În cadrul primei curse a festivalului, trei participanți au fost duși la spital. Potrivit serviciilor locale de urgență, cinci alergători au suferit vânătăi. Trei dintre aceștia au fost duși la spital pentru examinare.

Împungerile taurilor sunt frecvente

Ultima moarte la cursele de tauri de la San Fermin a avut loc în 2009. Totuși, împungerile și rupturile sunt frecvente, parțial datorită numărului mare de alergători începători și turiști străini, care se alătură localnicilor experimentați. Multe răni sunt cauzate de căderi, cauzate de alergători panicați.

Festivalul din acest an are loc la 100 de ani de la publicarea romanului „Și soarele răsare” de Ernest Hemingway. Cartea a lansat festivalul San Fermin spre faimă internațională, potrivit aceleiași surse.

Ca în fiecare an, festivitățile stârnesc și controverse. Mai multe grupuri pentru drepturile animalelor au denunțat organizarea coridelor, pe care le descriu drept „masacre”.