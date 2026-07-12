Canada: Doi morți într-un atac armat la un festival din Toronto

„Cinci persoane au fost găsite cu răni prin împușcare. Două au fost declarate moarte”, a declarat poliția, fără a oferi mai multe detalii despre atacator, potrivit Le Figaro.

Acesta atac vine după un altul din Montreal, la sfârșitul lunii iunie, unde două persoane, un rezident și un ofițer de poliție, au fost ucise înainte ca agresorul să fie împușcat mortal de forțele de ordine.

În februarie, un alt atac armat în masă din Occident a trimis unde de șoc prin toată țara, vecină a Statelor Unite, dar neobișnuită cu acest tip de atac.

O tânără transgender din orășelul Tumbler Ridge și-a ucis mama și fratele vitreg înainte de a merge la fosta ei școală gimnazială și liceu și de a împușca cinci copii cu vârste de 12 și 13 ani și o profesoară în vârstă de 39 de ani.