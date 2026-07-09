Ucraina își caută noi aliați împotriva Rusiei. Patru state-cheie sunt vizate

Adjuncta șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Irina Mudra, a declarat joi, în cadrul conferinței „Dreptul la o viață demnă”, că autoritățile de la Kiev desfășoară discuții atât cu state din Sudul Global, cât și cu țări din America Latină și din alte regiuni pentru a convinge cât mai multe guverne să adere la acord.

„Lucrăm cu țările din Sudul Global, precum și cu state din America de Nord, America Centrală, America de Sud și America Latină. Sperăm foarte mult că țări precum Noua Zeelandă, Australia, Canada și Japonia se vor alătura acestui acord privind înființarea tribunalului”, a afirmat oficialul ucrainean, citat de Interfax Ukraine.

Australia și-a exprimat deja intenția de a adera la acord, însă procedurile necesare pentru finalizarea participării sunt încă în desfășurare.

Acordul rămâne deschis altor state

Potrivit Irinei Mudra, atât echipa Biroului Președintelui Ucrainei, cât și reprezentanții Curții Penale Internaționale (CPI) continuă demersurile pentru atragerea de noi state în acord.

„Și echipa mea, și echipa CPI lucrează la acest lucru. Procesul este în desfășurare. Nu înseamnă că sunt doar 36 de state și atât. Se poate adera pe parcurs, iar acest lucru nu este limitat în timp”, a spus aceasta.

36 de state s-au alăturat inițiativei

La mijlocul lunii mai, în cadrul celei de-a 135-a reuniuni ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, 36 de state și Uniunea Europeană au aprobat Acordul parțial extins privind crearea Comitetului de conducere al Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

Tribunalul este un mecanism internațional care va investiga și judeca responsabilitatea pentru declanșarea războiului de către Rusia, iar acordul reprezintă un pas necesar pentru lansarea activității acestuia.

Printre statele care și-au exprimat intenția de a participa se numără România, Republica Moldova, Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit, Spania, Australia și Costa Rica. Kievul încearcă în continuare să extindă numărul semnatarilor acordului și speră să obțină sprijinul unor țări precum Canada, Japonia și Noua Zeelandă.