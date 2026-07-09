Prima pagină » Știri externe » Ucraina își caută noi aliați împotriva Rusiei. Patru state-cheie sunt vizate

Ucraina își caută noi aliați împotriva Rusiei. Patru state-cheie sunt vizate

Kievul încearcă să atragă noi state în acordul privind înființarea Tribunalului Special care va judeca crima de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Autoritățile ucrainene speră ca Japonia, Canada, Australia și Noua Zeelandă să se alăture inițiativei, extinzând astfel sprijinul internațional pentru acest mecanism juridic.
Ucraina își caută noi aliați împotriva Rusiei. Patru state-cheie sunt vizate
Maria Miron
09 iul. 2026, 11:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Adjuncta șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Irina Mudra, a declarat joi, în cadrul conferinței „Dreptul la o viață demnă”, că autoritățile de la Kiev desfășoară discuții atât cu state din Sudul Global, cât și cu țări din America Latină și din alte regiuni pentru a convinge cât mai multe guverne să adere la acord.

„Lucrăm cu țările din Sudul Global, precum și cu state din America de Nord, America Centrală, America de Sud și America Latină. Sperăm foarte mult că țări precum Noua Zeelandă, Australia, Canada și Japonia se vor alătura acestui acord privind înființarea tribunalului”, a afirmat oficialul ucrainean, citat de Interfax Ukraine.

Australia și-a exprimat deja intenția de a adera la acord, însă procedurile necesare pentru finalizarea participării sunt încă în desfășurare.

Acordul rămâne deschis altor state

Potrivit Irinei Mudra, atât echipa Biroului Președintelui Ucrainei, cât și reprezentanții Curții Penale Internaționale (CPI) continuă demersurile pentru atragerea de noi state în acord.

„Și echipa mea, și echipa CPI lucrează la acest lucru. Procesul este în desfășurare. Nu înseamnă că sunt doar 36 de state și atât. Se poate adera pe parcurs, iar acest lucru nu este limitat în timp”, a spus aceasta.

36 de state s-au alăturat inițiativei

La mijlocul lunii mai, în cadrul celei de-a 135-a reuniuni ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, 36 de state și Uniunea Europeană au aprobat Acordul parțial extins privind crearea Comitetului de conducere al Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

Tribunalul este un mecanism internațional care va investiga și judeca responsabilitatea pentru declanșarea războiului de către Rusia, iar acordul reprezintă un pas necesar pentru lansarea activității acestuia.

Printre statele care și-au exprimat intenția de a participa se numără România, Republica Moldova, Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit, Spania, Australia și Costa Rica. Kievul încearcă în continuare să extindă numărul semnatarilor acordului și speră să obțină sprijinul unor țări precum Canada, Japonia și Noua Zeelandă.

Recomandarea video

Câteva zeci de magistrați vor despăgubiri de la stat pentru că „au pierdut șansa de câștiguri materiale” / Magistrații cer în total 5,5 milioane de lei
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Acuzația care aruncă în aer dosarul milionarului sibian ucis pentru avere. Gestul mafiot făcut de văduva lui Adrian Kreiner, arestată la rândul ei într-un alt caz răsunător de crimă
Gandul
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Cancan
Ce avere avea Gabi Mureșan. Câte terenuri, apartamente și mașini deținea fostul internațional român
Prosport
Concluzii după summit-ul de la Ankara. Ionela Ciolan, expert în securitate europeană: NATO și UE vor trebui să găsească o formulă complementară între conceptele „Made in Europe” și „Made in NATO”
Libertatea
Posibila cauză a morții lui Gabi Mureșan. Ce se poate întâmpla când intri în apă rece imediat după saună? Nu a avut nicio șansă de supraviețuire
CSID
Ce mașini chinezești preferă românii? TOP 10 înmatriculări în iunie 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da