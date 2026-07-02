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Un copil a murit de rabie în Canada după ce s-a trezit cu un liliac pe față. Băiatul a dezvoltat simptome severe

Un băiat de 11 ani din Canada a murit de rabie, după ce s-a trezit și a găsit un liliac „pe nas și pe gură”. Înainte de a muri, copilul a dezvoltat simptome severe.
Un copil a murit de rabie în Canada după ce s-a trezit cu un liliac pe față. Băiatul a dezvoltat simptome severe
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
02 iul. 2026, 16:44, Știri externe
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Un băiat în vârstă de 11 ani din Canada a murit după ce s-a trezit cu un liliac pe față, conform Euronews.

Copilul s-a trezit și a găsit un liliac „pe nas și pe gură”, potrivit unui articol din Jurnalul Asociației Medicale Canadiene.

Copilul a dezvoltat simptome severe

Băiatul a murit într-un spital din Ontario după ce a dezvoltat simptome severe. Acestea au inclus paralizia bulbară, o afecțiune neurologică care afectează nervii care controlează mușchii utilizați pentru vorbire, înghițire și respirație.

Familia sa a declarat că, cu aproximativ 19 zile înainte de apariția primelor simptome, acesta stătea într-o cabană din nordul provinciei Ontario. Acolo, el a fost trezit de un liliac pe față, potrivit sursei citate.

Copilul a lovit liliacul, iar tatăl l-a prins și l-a eliberat. Băiatul nu ar fi avut leziuni vizibile în urma incidentului. „Părinții lui nu au considerat că liliacul s-a comportat haotic”. Prin urmare, au decis să nu ceară sfatul medicului.

Suspect de paralizie Bell

Ulterior, băiatul a început să resimtă amorțeală și umflături la nivelul feței. El a fost dus la o clinică locală de urgență, unde i s-au prescris medicamente antivirale pentru suspiciunea de paralizie Bell. Aceasta este o slăbiciune temporară sau lipsă de mișcare care afectează de obicei o parte a feței.

Apoi a avut vizite consecutive la spital după ce a început să vomite și a dezvoltat dureri la înghițire, primind un diagnostic inițial de gingivostomatită herpetică severă. Aceasta este o infecție orală care poate provoca răni dureroase, mai arată sursa.

Însă, starea copilului a început să se deterioreze. A dezvoltat o febră de 39,1°C, precum și dificultăți la înghițire, confuzie, halucinații, hipersalivație și afecțiuni neurologice. A fost intubat și dus la o unitate de terapie intensivă pediatrică. În același timp,  personalul medical consulta serviciul de boli infecțioase.

Rabia, confirmată abia în a patra zi de spitalizare

„Când l-am consultat pe pacient la secția de terapie intensivă, am suspectat cu tărie că suferă de rabie, având în vedere expunerea la lilieci și caracteristicile neurologice tipice”, au declarat medicii. Testele au confirmat rabia în a patra zi de spitalizare a băiatului.

„Până în ziua 5 de la internare, reflexele trunchiului cerebral îi lipseau. Terapiile de susținere a vieții au fost retrase în ziua 17 de la internare. Pacientul a murit în pace, alături de familia sa”, au mai transmis medicii, potrivit sursei citate.

Rabia, o infecție mortală dar care poate fi prevenită

Rabia este o infecție rară, dar mortală. Ea se răspândește de obicei prin mușcătură sau zgârietură a unui animal infectat.

Este aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor. Totuși, vaccinarea și tratamentul precoce pot ajuta la prevenirea acesteia.

Se recomandă ca oamenii să fie atenți la liliecii care sunt activi în timpul zilei, care se găsesc în locuri neobișnuite. Aceștia pot fi găsiți în interiorul unei case sau pe pământ, care nu pot zbura sau sunt ușor de abordat sau care „au intrat în contact cu ei”, mai specifică sursa.

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