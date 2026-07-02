Time-out-ul schimbă fotbalul la Cupa Mondială 2026. Antrenorii vorbesc despre o „revoluție”

Antrenori precum Didier Deschamps, Lionel Scaloni și Roberto Martinez susțin că pauzele din timpul reprizelor influențează tactica, ritmul jocului și chiar rezultatele.

Regula a fost introdusă de FIFA pentru a proteja jucătorii de temperaturile ridicate înregistrate pe durata turneului din America de Nord. Pauza este acordată în jurul minutului 22 al fiecărei reprize și durează aproximativ trei minute, conform La Stampa.

Dacă inițial măsura a fost prezentată drept una medicală, antrenorii au început să o folosească pentru schimbări tactice. Didier Deschamps afirmă că fotbalul „se joacă acum în patru reprize”, iar selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, vorbește despre „o adevărată revoluție”.

Scaloni: „Avantajează echipele mai slabe”

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, consideră că pauzele întrerup ritmul echipelor dominante și oferă adversarilor ocazia să se reorganizeze.

Potrivit publicației italiene, mai multe selecționate au folosit deja aceste minute pentru indicații tactice, analiza imaginilor video sau reorganizarea echipei înainte de reluarea jocului.

Datele arată că pauzele schimbă meciurile

Conform analizelor Opta citate de publicația italiană, în faza grupelor aproximativ o treime dintre partide au înregistrat modificări importante ale dinamicii după pauza din prima repriză. Cercetători ai Network Science Institute din cadrul Universității Northeastern au observat inclusiv o creștere a numărului de șuturi la poartă imediat după reluarea jocului.

Mai multe meciuri, printre care Egipt – Iran, Senegal – Irak și Canada – Bosnia, sunt prezentate ca exemple în care pauza de hidratare a coincis cu schimbarea cursului partidei.