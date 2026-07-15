Anglia – Argentina 1-2. Nebunie la Atlanta: Englezii nu au rezistat asediului lui Messi. Campioana mondială a întors semifinala pe final

Argentina va întâlni Spania în finala de duminică. Ibericii au trecut în prima semifinală de Franța, scor 2-0. Anglia va juca împotriva francezilor în finala mică.

Englezii au fost la doar câteva minute de prima lor finală mondială după 60 de ani, dar nu au rezistat presiunii exercitate de Lionel Messi și de coechipierii săi în ultima parte a meciului. Trecerea la o defensivă cu cinci jucători nu a avut efectul dorit de Tuchel, iar Argentina a marcat de două ori după minutul 87.

Început tensionat și un record negativ istoric

Partida a început într-o atmosferă extrem de tensionată, cu dueluri dure la mijlocul terenului și numeroase întreruperi. Elliot Anderson a fost implicat în aproape toate conflictele din primele minute, intrând în contre cu Giuliano Simeone și Enzo Fernandez.

Jude Bellingham s-a contrat inclusiv cu Lionel Messi, după o intervenție dură asupra lui Anderson. Argentina a comis patru faulturi în primele zece minute, egalând recordul turneului stabilit de Suedia în partida cu Franța.

Cele două echipe au fost însă mult mai eficiente în a bloca jocul adversarului decât în a construi acțiuni ofensive. Anglia – Argentina a devenit primul meci de la o Cupă Mondială, dintre cele pentru care există statistici începând cu ediția din 1966, în care nu s-a înregistrat niciun șut în primele 30 de minute.

Recordul precedent fusese stabilit chiar în meciul anterior al Angliei. În sfertul de finală cu Norvegia, prima încercare a venit în minutul 29.

Anglia a încercat să creeze superioritate pe flancuri, prin Djed Spence, Reece James, Anthony Gordon și Morgan Rogers. Gordon a pătruns în minutul 15 spre poarta lui Emiliano Martínez, dar a ezitat să șuteze și a fost blocat.

În minutul 20, Harry Kane l-a găsit pe Rogers în partea dreaptă, iar acesta a combinat cu Reece James. Centrarea fundașului englez a fost însă reținută fără probleme de Emiliano Martínez.

Argentina a răspuns prin faze fixe și dueluri fizice. În minutul 25, Messi a executat un corner, dar arbitrul a fluierat imediat un fault comis de Giuliano Simeone asupra lui Jordan Pickford.

Primele încercări reale au apărut abia spre finalul reprizei. Enzo Fernandez a șutat puternic de la marginea careului, dar mingea a trecut puțin pe lângă poarta Angliei.

Elliot Anderson a primit cartonașul galben după o intervenție asupra lui Messi, iar Lisandro Martínez a fost avertizat pentru că l-a oprit printr-un fault pe Morgan Rogers. La pauză, scorul a rămas 0-0.

Gordon a deschis scorul pentru Anglia

Repriza secundă a avut un ritm complet diferit. Anglia a reușit să deschidă scorul în minutul 55, prin Anthony Gordon, titularizat surprinzător de Thomas Tuchel.

Jude Bellingham a trimis o centrare în fața porții, iar Gordon i-a luat fața lui Nahuel Molina și a finalizat cu piciorul drept, în plasa laterală.

Golul a declanșat imediat reacția Argentinei. În minutul 58, Djed Spence a intervenit decisiv în propriul careu, chiar înainte ca Giuliano Simeone să poată finaliza dintr-o poziție favorabilă.

Messi a devenit tot mai prezent în joc, iar Argentina a început să împingă Anglia spre propriul careu. În minutul 61, Enzo Fernandez a găsit spațiu la marginea suprafeței de pedeapsă, dar a trimis peste poartă.

Lionel Scaloni a reacționat și de pe banca de rezerve. Nicolás González a intrat în locul lui Leandro Paredes, într-o încercare de a crește forța ofensivă a campioanei mondiale.

John Stones a avut o intervenție excelentă în minutul 65, când a respins cu capul din fața lui Nicolás Tagliafico. La faza următoare, Declan Rice a șutat puternic, pe jos, de la distanță, dar Emiliano Martínez a reținut, înainte ca Harry Kane să poată profita de o eventuală respingere.

Mac Allister a lovit bara

Argentina a preluat controlul partidei și a început să atace în valuri. Cea mai mare ocazie a venit în minutul 75, când Alexis Mac Allister a trimis mingea în bară din aproximativ cinci metri.

Presiunea sud-americanilor a crescut, iar Anglia a renunțat treptat la intențiile ofensive. Thomas Tuchel a încercat să închidă meciul în minutul 82, când i-a introdus pe Nico O’Reilly și Dan Burn în locul lui Reece James și Declan Rice.

Prin intrarea lui Burn, Anglia a trecut la o defensivă cu cinci jucători și a încercat să apere avantajul minim în ultimele minute.

Strategia nu a funcționat.

Argentina a întors meciul după minutul 87

Campioana mondială a restabilit egalitatea în minutul 87, după o acțiune colectivă spectaculoasă. Enzo Fernandez a primit mingea în careu și a finalizat cu calm, fără șanse pentru Jordan Pickford.

Golul a schimbat complet atmosfera partidei. Argentina a continuat asediul, în timp ce Anglia nu a mai reușit să îndepărteze jocul din apropierea propriei porți.

De la margine au fost arătate nouă minute de prelungire, iar presiunea sud-americanilor a produs și golul victoriei. Intrat de pe banca de rezerve, Lautaro Martínez a trimis mingea în poartă și a completat revenirea spectaculoasă a Argentinei.

Anglia, care conducea cu 1-0 în minutul 87, s-a văzut învinsă cu 2-1 după un final dramatic. Campioana mondială a obținut astfel calificarea în a doua finală consecutivă și va încerca să devină prima națională care își apără trofeul după Brazilia, în 1962.

Un nou episod al marii rivalități

Partida de la Atlanta a fost primul duel direct dintre Anglia și Argentina după 21 de ani și un nou capitol al uneia dintre cele mai cunoscute rivalități din istoria Cupei Mondiale.

Cele două echipe se mai întâlniseră la turneul final în 1962, 1966, 1986, 1998 și 2002.

Englezii au câștigat în 1962 și 1966. Argentina s-a impus în celebrul sfert de finală din 1986, decis de Diego Maradona prin golul marcat cu „Mâna lui Dumnezeu” și prin una dintre cele mai spectaculoase reușite din istoria fotbalului.

Sud-americanii au eliminat din nou Anglia în 1998, la loviturile de departajare, într-un meci rămas în istorie și pentru eliminarea lui David Beckham. Englezii și-au luat revanșa în 2002, când au câștigat cu 1-0, prin penalty-ul transformat de Beckham.

De această dată, Argentina a avut din nou câștig de cauză și a pus capăt visului englezilor de a ajunge pentru a doua oară în finala Cupei Mondiale.

LIVE TEXT

Final de meci

GOOOL Argentina! Anglia – Argentina 1-2. Lautaro Martínez completează revenirea spectaculoasă a campioanei mondiale și o aduce pe Argentina în avantaj. Intrat de pe banca de rezerve, atacantul trimite mingea în poartă și provoacă o explozie de bucurie în tabăra sud-americană. Anglia, care conducea cu 1-0 în minutul 87, este acum la un pas de eliminare.

Min 90: 9 minute de prelungiri au fost arătate de la margine

Minutul 87: GOOOL Argentina! Anglia – Argentina 1-1. Enzo Fernandez restabilește egalitatea după o acțiune colectivă superbă a campioanei mondiale

Mijlocașul argentinian primește mingea în careu și finalizează cu mult calm, fără șanse pentru Jordan Pickford. Semifinala de la Atlanta se îndreaptă spre un final dramatic.

Minutul 84: Anglia – Argentina 1-0. Thomas Tuchel închide jocul și trece la o defensivă cu cinci fundași. Dan Burn intră pentru ultimele minute, iar Anglia încearcă să apere avantajul minim.

Minutul 82: Reece James acuză probleme fizice și este înlocuit de Nico O’Reilly. Declan Rice părăsește și el terenul, iar în locul său intră Dan Burn.

Minutul 75 Mac Allister trimite mingea în bară din 5 metri. Cea mai mare ocazie a Argentinei

Minutul 66: Declan Rice șutează puternic, pe jos, de la distanță, însă Emiliano Martínez se întinde și reține mingea. Harry Kane urmărea faza și era pregătit să profite de o eventuală respingere.

Minutul 65: Argentina a preluat frâiele jocului și atacă în valuri în cautarea egalarii.

Minutul 65: Intervenție excelentă a lui John Stones. Fundașul englez se poziționează perfect și respinge cu capul, la bara a doua, din fața lui Nicolás Tagliafico.

Minutul 64: Prima schimbare efectuată de Lionel Scaloni. Leandro Paredes este înlocuit de Nicolás González, într-o încercare de a crește forța ofensivă a Argentinei.

Minutul 61: Enzo Fernandez găsește din nou spațiu la marginea careului și șutează, dar mingea trece peste poarta lui Jordan Pickford.

Minutul 60: Argentina pune presiune pe defensiva Angliei, iar Lionel Messi începe să fie tot mai prezent în joc. Englezii ezită în câteva rânduri în propriul careu, înainte ca Harry Kane să reușească să îndepărteze pericolul.

Minutul 58: Djed Spence intervine decisiv în propriul careu. Giuliano Simeone era liber și se pregătea să finalizeze, dar fundașul Angliei apare la timp și respinge mingea cu o intervenție perfect sincronizată.

Minutul 55 Gol Anglia

Jude Bellingham trimite o centrare în fața porții, iar Anthony Gordon finalizează cu piciorul drept, în plasa laterală.

A început a doua repriză

Finalul primei reprize

Minutul 45+3: Anglia – Argentina 0-0. Leandro Paredes ridică periculos piciorul într-un duel cu Reece James, dar arbitrul acordă doar lovitură liberă, fără să arate cartonașul galben.

Minutul 45: Prima repriză este prelungită cu trei minute.

Minutul 42: Primul cartonaș galben pentru Argentina. Lisandro Martínez îl trage de tricou pe Morgan Rogers și oprește un contraatac periculos al Angliei.

UPDATE Min 40. Au apărut primele ocazii.

UPDATE Min 30 Meciul Anglia – Argentina este primul meci din istoria Cupei Mondiale (din 1966 încoace) în care nu s-a înregistrat niciun șut în primele 30 de minute.

De altfel, recordul anterior pentru cea mai lungă perioadă fără șuturi îl deținea ultimul meci al Angliei împotriva Norvegiei (min. 29).

Minutul 25: Anglia – Argentina 0-0. Pauză de hidratare la Atlanta, după un început de meci foarte fragmentat. În primele 25 de minute nu s-a înregistrat niciun șut spre poartă.

Minutul 25: Messi execută un corner pentru Argentina, dar arbitrul fluieră imediat un fault comis de Giuliano Simeone asupra portarului Jordan Pickford.

Minutul 23: Mac Allister rămâne la pământ după o intervenție a lui Jude Bellingham. Jocul este din nou întrerupt, iar Argentina beneficiază de o lovitură liberă.

Minutul 20: Prima acțiune mai periculoasă a Angliei. Harry Kane îl găsește pe Morgan Rogers în partea dreaptă, acesta combină cu Reece James, însă centrarea fundașului este slabă și ajunge în brațele lui Emiliano Martinez.

Minutul 18: Djed Spence pătrunde din nou pe flancul stâng, dar Enzo Fernandez revine și respinge mingea în afara terenului. Fundașii laterali ai Angliei joacă foarte avansat.

Minutul 15: Anthony Gordon primește mingea după o acțiune bună a lui Spence și pătrunde spre poartă, dar ezită să șuteze și este blocat de defensiva Argentinei.

Minutul 13: Elliot Anderson continuă duelurile dure de la mijlocul terenului. Mijlocașul englez este faultat de Paredes, îl ține apoi pe Enzo Fernandez, iar arbitrul se limitează la un avertisment verbal.

Minutul 11: Gordon ajunge la o minge dificilă în apropierea liniei de fund și centrează în careu, însă Rogers este singurul jucător englez venit la finalizare, iar Emiliano Martinez reține fără probleme.

Minutul 10: Elliot Anderson îl faultează pe Enzo Fernandez în zona centrală. Partida rămâne tensionată și fragmentată, cu numeroase contacte și intervenții ale arbitrului.

Minutul 10: Anglia – Argentina 0-0. Partida a început într-o atmosferă extrem de tensionată, cu dueluri dure la mijlocul terenului. Elliot Anderson a fost implicat în aproape toate fazele importante ale debutului și a intrat în conflict atât cu Giuliano Simeone, cât și cu Enzo Fernandez. Jude Bellingham s-a contrat inclusiv cu Lionel Messi, după un fault dur asupra colegului său.

Minutul 3 Intrară dure în începutul meciului. Arbitrul american va avea un meci dificil.

A început meciul

Echipele de start

Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a efectuat trei schimbări față de echipa care a învins Norvegia în sferturile de finală. Reece James, Djed Spence și Morgan Rogers au fost titularizați în locul lui Ezri Konsa, Nico O’Reilly și Bukayo Saka.

Anglia: Pickford – Reece James, Stones, Guéhi, Djed Spence – Elliot Anderson, Declan Rice – Morgan Rogers, Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane.

Rezerve: D. Henderson, Trafford, Konsa, O’Reilly, Chalobah, Burn, Mainoo, Eze, Saka, Rashford, Watkins, Madueke, Toney.

Lionel Scaloni a pregătit la rândul său o surpriză, lăsându-l pe Rodrigo De Paul pe banca de rezerve și titularizându-l pe Giuliano Simeone. Lionel Messi și Julian Alvarez formează cuplul ofensiv al campioanei mondiale.

Argentina: Emiliano Martinez – Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Giuliano Simeone, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez – Messi, Julian Alvarez.

Rezerve: Musso, Rulli, Senesi, Montiel, Otamendi, Medina, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Nico Gonzalez, Almada, Nico Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez.

Partida este transmisă în România de Antena 1 și AntenaPLAY. Învingătoarea o va întâlni duminică pe Spania, care a trecut cu 2-0 de Franța în prima semifinală. Echipa învinsă la Atlanta va juca împotriva francezilor în finala mică.

Un nou capitol al unei rivalități istorice

Anglia – Argentina este unul dintre marile dueluri ale istoriei Cupei Mondiale. Cele două reprezentative s-au întâlnit de cinci ori până acum la turneul final, în 1962, 1966, 1986, 1998 și 2002.

Englezii s-au impus în 1962 și 1966, înainte ca Diego Maradona să decidă celebrul sfert de finală din 1986 prin golul marcat cu „Mâna lui Dumnezeu” și una dintre cele mai spectaculoase reușite din istoria competiției.

Argentina a eliminat Anglia la loviturile de departajare în optimile Mondialului din 1998, într-un meci rămas în istorie și pentru eliminarea lui David Beckham. Englezii și-au luat revanșa în 2002, când au câștigat cu 1-0, prin penalty-ul transformat chiar de Beckham.

Confruntarea de la Atlanta este primul duel direct dintre cele două naționale după 21 de ani. În total, Anglia a câștigat șase dintre cele 14 partide disputate împotriva Argentinei, cinci s-au încheiat la egalitate, iar sud-americanii s-au impus de trei ori.

Anglia visează la prima finală după 60 de ani

Naționala pregătită de Thomas Tuchel încearcă să ajungă pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale. Singura calificare precedentă a venit în 1966, când Anglia a cucerit trofeul pe teren propriu.

Englezii au trecut în fazele eliminatorii de RD Congo, scor 2-1, Mexic, scor 3-2, și Norvegia, scor 2-1 după prelungiri. Harry Kane și Jude Bellingham au marcat împreună 12 dintre cele 13 goluri înscrise de Anglia la acest turneu, fiecare având câte șase reușite.

Tuchel a declarat înaintea semifinalei că jucătorii săi nu trebuie să fie apăsați de istoria confruntărilor cu Argentina și că obiectivul Angliei este să își impună propriul stil.

„Respectăm adversarul, dar nu intrăm în evenimentele istorice și nu facem meciul mai mare decât este. Este deja un meci uriaș și o ocazie uriașă”, a afirmat selecționerul englez.

Messi, în fața unui nou record

Argentina încearcă să ajungă în a doua finală consecutivă și să devină prima națională care își apără titlul mondial după Brazilia, în 1962.

Campioana mondială a eliminat în fazele eliminatorii Capul Verde, scor 3-2, Egiptul, scor 3-2, și Elveția, scor 3-1 după prelungiri.

La 39 de ani, Lionel Messi participă la al șaselea său Campionat Mondial și întâlnește pentru prima dată în carieră naționala Angliei. Portarul Jordan Pickford se află, de asemenea, la primul duel direct cu starul argentinian.

Selecționerul Lionel Scaloni a încercat să reducă tensiunea din jurul rivalității dintre cele două țări.

„Este un meci de fotbal. Atât. Nu există nimic mai mult. Vom întâlni o echipă națională mare, care are un antrenor pe care îl apreciez și îl admir foarte mult”, a declarat Scaloni.