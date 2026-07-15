Galatasary îi spune „adio” lui Mauro Icardi: „Faptul că nu mai porți tricoul Galatasaray nu-ți va schimba locul în inimile noastre”

Galatasaray se desparte de Mauro Icardi printr-un comunicat atipic, aproape personal, publicat în presa turcă.

Atacantul argentinian a devenit liber de contract pe 1 iulie, dar nici clubul și nici jucătorul nu au ajuns la o înțelegere privind o prelungire de contract.

În ultimele luni au mai existat negocieri pentru un nou contract, însă acestea au ajuns mereu într-un punct în care au rămas blocate.

Și-a luat rămas-bun de la fani la ultimul meci

Presa turcă a relatat că Galatasaray nu a fost dispusă să-i mențină salariul ridicat lui Icardi, așa că viitorul acestuia a rămas incert până la expirarea contractului.

Icardi a stat patru ani la Galatasaray și a devenit unul dintre cei mai iubiți jucători ai suporterilor.

El a avut contribuții decisive la câștigarea mai multor titluri de campion și a marcat 77 de goluri în toate competițiile.

La ultimul meci de pe teren propriu din sezonul trecut, atacantul și-a luat rămas-bun de la fani, lucru interpretat încă de pe atunci un indiciu al unei despărțiri iminente.

Faptul că nu mai porți tricoul lui Galatasaray nu îți va schimba locul în inimile noastre

În comunicatul Galatasaray, redactat aproape de intersecția cu literatura, clubul turc îi promite lui Icardi un loc neclinitit în inima fanilor și a membrilor săi.

„Dragă Mauro,

Astăzi vorbim despre moștenire, nu despre separare.

Faptul că nu mai porți tricoul lui Galatasaray nu îți va schimba locul în inimile noastre. Pentru că ai cucerit inimile fiecărui fan Galatasaray, de la mic la mare.

Pe lângă golurile pe care le-ai marcat, titlurile de golgheter pe care le-ai câștigat, recordurile pe care le-ai doborât și trofeele pe care le-ai ridicat, ai trăit și ai respirat pasiunea pentru Galatasaray și ai făcut ca milioane de oameni să o experimenteze.

Nu mai ești doar cineva care și-a gravat numele cu litere de aur în istoria clubului, ci o figură care va trăi pentru totdeauna printre legendele de neuitat ale lui Galatasaray.

Iubitul nostru căpitan, care ai format o generație întreagă de fani ai lui Galatasaray, ai jucat un rol imens în faptul că astăzi copiii sunt mândri să spună „Sunt fan Galatasaray”.

Toți fanii Galatasaray știu…

O astfel de iubire este de neuitat.”

Cine este Mauro Icardi

Mauro Icardi e unul dintre cei mai cunoscuți atacanți ai generației sale, un tip care a lăsat un impact uriaș la fiecare dintre cluburile pentru care a jucat.

A fost unul dintre cei mai buni marcatori din Serie A.

La Inter Milan a înscris 124 de goluri în 219 meciuri și a câștigat de două ori titlul de golgheter al campionatului Italiei (2014-2015 și 2017-2018).

La doar 22 de ani a devenit căpitanul echipei, o raritate pentru un jucător atât de tânăr.

Atacant de elită, Icardi e considerat unul dintre cei mai buni „nouari” ai ultimului deceniu: are un instinct extraordinar de golgheter, se poziționează excelent și e foarte eficient în careu.

Cel mai bun marcator străin din istoria Galatasaray

La Galatasaray, clubul pentru care a jucat în ultimii patru ani, a marcat 77 de goluri, a cucerit 6 trofee și a devenit unul dintre simbolurile perioadei de succes a clubului.

În 2026, a devenit cel mai bun marcator străin din istoria Galatasaray.

A jucat pentru cluburi importante din Europa. După afirmarea la UC Sampdoria, a trecut la Inter, apoi la Paris Saint-Germain, unde a câștigat titluri în Franța, înainte de a renaște la Galatasaray.

Extrem de mediatizat

A fost o figură extrem de mediatizată și în afara terenului.

Relația cu Wanda Nara, care i-a fost impresar și soție, precum și conflictul cu Inter după retragerea banderolei de căpitan, l-au transformat într-unul dintre cei mai urmăriți fotbaliști din lume.

De multe ori, viața sa personală a generat la fel de multe titluri ca performanțele sportive.

Deși nu a avut o carieră importantă la naționala Argentinei, unde concurența era uriașă (cu jucători precum Lionel Messi, Sergio Agüero sau Gonzalo Higuaín), la nivel de club a fost unul dintre cei mai prolifici atacanți ai ultimilor 15 ani.

Galatasaray pierde nu doar cu atacant de excepție, ci și pe unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria recentă a clubului.