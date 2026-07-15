Record negativ uluitor la Anglia – Argentina: niciun șut în primele 30 de minute

Potrivit statisticilor disponibile începând cu ediția din 1966 a competiției, Anglia – Argentina este primul meci de la un Campionat Mondial în care primul șut întârzie mai mult de o jumătate de oră.

Recordul precedent fusese stabilit chiar în partida anterioară disputată de englezi. În sfertul de finală împotriva Norvegiei, prima încercare spre poartă a venit abia în minutul 29.

Astfel, două dintre cele mai lungi perioade fără șuturi înregistrate la actuala ediție a Cupei Mondiale au apărut în ultimele două meciuri ale naționalei Angliei.

Dueluri și faulturi, dar fără acțiuni periculoase

Debutul semifinalei a fost dominat de prudență, dueluri fizice și numeroase întreruperi. Argentina a comis patru faulturi numai în primele zece minute, în timp ce Anglia a încercat să atace mai ales pe flancuri, prin Djed Spence, Anthony Gordon și Morgan Rogers.

Niciuna dintre formații nu a găsit însă spații în apropierea careului advers. Marcajul om la om și densitatea ridicată de la mijlocul terenului au blocat aproape complet construcția ofensivă.

Miza partidei este calificarea în finala Cupei Mondiale, unde câștigătoarea duelului dintre Anglia și Argentina va întâlni Spania. Ibericii au trecut în prima semifinală de Franța, scor 2-0.