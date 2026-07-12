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Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial după victoria cu 3-1 împotriva Elveției

Calificarea Argentinei în semifinalele Cupei Mondiale s-a decis în reprizele de prelungiri, când au reușit să înscrie de două ori în poarta Elveției. După primele 90 de minute de joc scorul a fost egal, 1-1.
Argentina s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial după victoria cu 3-1 împotriva Elveției
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
12 iul. 2026, 06:53, Sport
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Argentina și Elveția au ajuns în prelungiri, duminică dimineață, după ce au terminat partida din sferturile de finală ale Cupei Mondiale la egalitate, 1-1, deși elvețienii au evoluat cu un jucător mai puțin după ce Breel Embolo a primit un cartonaș roșu la sfârșitul reprizei secunde.

Alexis Mac Allister a marcat în minutul 10, în urma unei lovituri de colț executate de Lionel Messi, pentru campioana en-titre. Dan Ndoye a egalat pentru Elveția în repriza a doua, menținând speranțele Elveției de a ajunge în sfârșit într-o semifinală a Cupei Mondiale.

În reprizele de prelungiri, Argentina a înscris de două ori.

Argentina joacă în semifinale cu Anglia, care a eliminat cu 2-1, tot după prelungiri Norvegia.

Argentina-Elveția s-a disputat în Kansas City (SUA) și a fost arbitrat de Joao Pedro Pinheiro (Portugalia).

Au marcat: Mac Allister min. 10, J. Alvarez min.112 / D. Ndoye ’67 Lautaro Martinez min.120+1

Echipe:

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez – N. Molina (Montiel ’85), C. Romero, L. Martinez, Tagliafico (N. Gonzalez ’78) – L. Paredes – De Paul (Lautaro ’85), Mac Allister, E. Fernandez – J. Alvarez, Messi

 

Rezerve: Musso, Rulli, Senesi, F. Medina, Otamendi, Barco, Lo Celso, E. Palacios, N. Paz, T. Almada, G. Simeone, J. M. Lopez

Selecționer: Lionel Scaloni

Elveția (4-2-3-1): Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi, R. Rodriguez (Comert ’90+5) – Freuler, G. Xhaka – Rieder (Muheim ’86), D. Sow (Widmer ’86), D. Ndoye (Amdouni ’86) – Embolo

Rezerve: Keller, Mvogo, Amenda, Jaquez, Aebischer, Jashari, R. Vargas, Itten, Okafor, Fassnacht

Absent: Manzambi (accidentat)

Selecționer: Murat Yakin

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