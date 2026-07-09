Zece cartonașe roșii într-un singur meci. Cine e arbitrul argentinian care va conduce partida Franța – Maroc

După ce francezul François Letexier a oficiat partida din optimile de finală dintre Argentina și Egipt, câștigată de sud-americani cu 3-2, Comisia de Arbitri a FIFA a decis ca duelul dintre Franța și Maroc din sferturile de finală să fie condus de argentinianul Facundo Tello, relatează AFP.

Cine este Facundo Tello?

Facundo Tello arbitrează în prima ligă din Argentina din 2013 și face parte din lotul FIFA din 2019. Actuala ediție a Cupei Mondiale reprezintă a doua sa participare la turneul final, după cea din 2022, când a condus trei partide, inclusiv sfertul de finală dintre Maroc și Portugalia, încheiat cu victoria marocanilor, scor 1-0.

La actualul turneu final, arbitrul argentinian a condus deja două meciuri din faza grupelor: Canada – Bosnia și Herțegovina, terminat 1-1, în care a acordat cinci cartonașe galbene, și Africa de Sud – Coreea de Sud, terminat 1-0, partidă în care a arătat două cartonașe galbene.

Facundo Tello este considerat unul dintre cei mai apreciați arbitri din fotbalul sud-american. El a bifat peste 400 de meciuri în toate competițiile și categoriile de vârstă, acordând 2.032 de cartonașe galbene și 75 de eliminări directe.

Zece eliminări într-o singură partidă

Momentul care i-a adus notorietate la nivel internațional a avut loc pe 6 noiembrie 2022, în finala Trofeului Campionilor din Argentina dintre Boca Juniors și Racing Club.

După ce Racing a marcat golul de 2-1 în minutul 118 al prelungirilor, celebrarea lui Carlos Alcaraz în fața suporterilor adverși a provocat o încăierare generală.

De la Racing au fost eliminați Johan Carbonero și Carlos Alcaraz, în timp ce Boca Juniors a rămas în șase jucători, fiind eliminați Sebastian Villa, Alan Varela, Luis Advincula, Frank Fabra și Dario Benedetto, alături de rezervele Jonathan Galvan, Carlos Zambrano și Diego Gonzalez.

Potrivit regulamentului, Boca nu a mai putut continua jocul în urma eliminărilor, iar arbitrul a fluierat finalul meciului, consemnând victoria celor de la Racing, scor 2-1.

Programul sferturilor de finală de la Campionatul Mondial

Sferturile de finală ale Campionatului Mondial încep astăzi, prima confruntare fiind Franța – Maroc, de la ora 23:00 (Ora României). Vineri, de la 22:00, Spania se va confrunta cu Belgia. Ultimele două meciuri din această fază a competiției vor avea loc duminică. De la 00:00, Anglia se confruntă cu Norvegia, iar de la 04:00, Argentina își continuă campania de apărare a trofeului împotriva Elveției.