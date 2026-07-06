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Campionatul Mondial 2026: Spania a câștigat cu Portugalia, scor 1-0 și s-a calificat în sferturi

Spania s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins Portugalia cu 1-0 printr-un gol înscris în prelungiri, în minutul 90+1.
Campionatul Mondial 2026: Spania a câștigat cu Portugalia, scor 1-0 și s-a calificat în sferturi
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
07 iul. 2026, 00:10, Sport
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Spania s-a calificat în sferturile de finală, iar Portugalia a fost eliminată luni seară, de la Campionatul Mondial. Singurul gol al partidei a fost înscris în prelungiri, în minutul 90+1 de M. Merino. 

Mikel Merino a marcat la câteva secunde după începerea prelungirilor reprizei secunde, iar Spania a învins Portugalia cu 1-0 în optimile de finală, luni, punând capăt carierei lui Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial .

Spania va înfrunta fie Statele Unite, fie Belgia, vineri, la Los Angeles.

Portugalia (4-2-3-1): D. Costa – Cancelo (Dalot ’71), R. Dias, R. Veiga, N. Mendes (N. Semedo ’56) – J. Neves, Vitinha (B. Silva ’83) – P. Neto (F. Conceicao ’83), B. Fernandes, J. Felix (R. Leao ’71) – C. Ronaldo

Selecționer: Roberto Martinez

Spania (4-2-3-1): U. Simon – P. Porro, P. Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz ’85) – L. Yamal, D. Olmo (M. Merino ’85), A. Baena (F. Torres ’75) – Oyarzabal (B. Iglesias ’90+7)

Selecționer: Luis de la Fuente

Meciul s-a jucat în Dallas (SUA), arbitrat de Anthony Taylor (Anglia)

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