Prima pagină » Știrile zilei » Avertizare MAE pentru Portugalia. Stare de alertă din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație

Avertizare MAE pentru Portugalia. Stare de alertă din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație

A fost instituită stare de alertă în Portugalia, în perioada 3-6 iulie 2026, din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație, iar autoritățile române au emis o avertizare de călătorie.
Avertizare MAE pentru Portugalia. Stare de alertă din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație
Laura Buciu
03 iul. 2026, 08:55, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză că, pe fondul riscului ridicat de producere a unor incendii de vegetație din cauza condițiilor meteorologice extreme, autoritățile portugheze au instituit starea de alertă pentru perioada 3 – 6 iulie 2026 la nivelul întregii regiuni continentale.

În acest context, MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor și avertizărilor emise de autoritățile portugheze, disponibile pe IMPA și Autoritatea Națională de Urgență și Protecție Civilă din Portugalia.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866. Apelurile efectuate la ultimele două numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație deosebită, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351.927.411.628.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet a Ambasadei României în Portugalia, dar și pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe. 

Ministerul reamintește că cetățenii români ce călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da