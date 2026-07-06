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4 state europene, afectate de incendii pe fondul căldurii extreme. Sunt și răniți

În Europa de Sud, patru state se confruntă cu incendii forestiere din cauza condițiilor meteo.
4 state europene, afectate de incendii pe fondul căldurii extreme. Sunt și răniți
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Sorina Matei
06 iul. 2026, 15:51, Știri externe
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Franța, Grecia, Portugalia și Spania se confruntă în prezent cu numeroase focare de incendiu. Temperaturile ridicate, vegetația uscată și vânturile puternice creează condiții ideale pentru răspândirea rapidă a focului.

Sudul Franței, cel mai afectat

Regiunea cea mai afectată deocamdată este sudul Franței. Din sâmbătă, incendiul a distrus aproximativ 4600 de hectare de vegetație în Pirinei. Cinci persoane au fost rănite, inclusiv doi pompieri. Aproximativ 10.000 de locuitori au primit ordine de evacuare ca măsură de precauție. Din cauza unui incendiu major, a treia etapă a Turului Franței pe traseul francez s-a desfășurat fără spectatori.

În Portugalia, mai mult de 1200 de pompieri luptă împotriva unui incendiu major, sprijiniți de aproape 400 de unități de echipament și 15 aeronave de stingere a incendiilor. Din joi, focul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 120 de kilometri pătrați.

În apropiere de Salonic, în nordul Greciei, aproximativ 160 de pompieri sting un incendiu forestier, care a cuprins și o instalație de procesare a deșeurilor. Locuitorilor li s-a recomandat să nu iasă afară din cauza fumului toxic.

Un alt incendiu major a izbucnit la vest de capitală, Atena; la acesta sunt implicați 210 pompieri, precum și 29 de aeronave și elicoptere de stingere a incendiilor.

Record

Vara a fost extrem de dificilă pentru Europa în ceea ce privește situația incendiilor: conform Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere (EFFIS), numărul incendiilor forestiere din 2026 depășește cu mult mediile pe termen lung. Până la începutul lunii iulie, incendiile au distrus în UE mai mult de 118.000 de hectare, o suprafață comparabilă cu aproape 166.000 de terenuri de fotbal.

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