Hotărârea Curții de Apel din Paris ar putea anula candidatura lui Marine Le Pen la președinția Franței

Soarta politică a liderei de extremă dreapta a Franței, Marine Le Pen, va fi decisă marți, potrivit France24.

Decizia Curții, după luni întregi de așteptare

După luni de așteptare, Curtea de Apel din Paris urmează să se pronunțe marți cu privire la eligibilitatea Marinei Le Pen la președinția Franței din 2027.

Le Pen, imaginea de lungă durată a partidului Adunarea Națională (RN), face apel la un caz din 2025. Ea a fost condamnată pentru delapidarea de fonduri ale Parlamentului European, pentru a plăti angajații partidului său. Condamnarea a dus la interzicerea sa de a candida pentru funcții publice timp de cinci ani, potrivit sursei.

Lui Le Pen i-ar putea fi redusă pedeapsa, arată sursa. Acest lucru i-ar putea permite să candideze la o funcție publică. Sau, s-ar putea confrunta cu o nouă condamnare, în conformitate cu cerințele acuzării, anulând efectiv orice speranță de a candida la președinție.

A candidat deja de 3 ori la alegerile prezidențiale

Le Pen a candidat deja de trei ori la președinție. Totuși, popularitatea sa a crescut semnificativ de la ultima sa încercare din 2022. Fiind favorita clară în sondaje atât pentru primul, cât și pentru al doilea tur al alegerilor viitoare, ea este conștientă că soarta sa politică depinde de decizia din 7 iulie.

„Nu voi lăsa lucrurile să se lungească. Sunt hotărâtă să văd ideile noastre ajungând la putere. Dacă mi se interzice să candidez, dar Curtea de Casație (cea mai înaltă instanță din sistemul judiciar francez) se pronunță în favoarea mea trei sau patru luni mai târziu, va fi prea târziu pentru a mai desfășura o campanie prezidențială adecvată”, a spus ea, conform sursei.

Unii observatori cred că judecătorii sunt supuși unei presiuni atât de intense încât ar putea refuza să pronunțe o hotărâre care ar duce la interzicerea lui Le Pen de a candida la președinție.

Mai mulți susținători ai lui Le Pen și ai partidului său se agață de speranța că judecătorii îi vor permite lui Le Pen să candideze. Sau, cel puțin, îi vor interzice pur și simplu să candideze timp de doi ani sau mai puțin.

„Cred în miracole”

„Sunt o persoană care crede… așa că cred în miracole”, a glumit Le Pen în timpul apelului său.

Însă, nu există nicio garanție că vor face acest lucru. Mulți au acceptat acum că protejatul ei, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, va fi candidatul Adunării Naționale. Dacă va câștiga, va fi cel mai tânăr lider al Franței de la Napoleon Bonaparte încoace, mai arată sursa citată.