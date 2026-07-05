Scrisoarea emoționantă a copilului Leo către Papa Leon: „Eram singur și pierdusem totul”

Papa Leon al XIV-lea a primit o scrisoare de la un copil numit Leo, sâmbătă, în timpul vizitei sale pe insula siciliană Lampedusa, potrivit Repubblica.

Copilul i-a oferit personal scrisoarea Suveranului Pontif

Copilul i-a înmânat personal scrisoarea, în care i-a scris Papei:

„Dragă Papă, sunt atât de încântat să te cunosc! Acum zece ani, povestea mea a început aici, în Lampedusa. Eram singur și pierdusem totul, în special pe mama”, potrivit sursei.

„Mi-au spus că m-am oprit din plâns doar când mi-au dat o minge de hârtie. Din ziua aceea, mingea a rămas în inima mea și nu m-am mai oprit din joc”, se mai arată în scrisoare.

Copilul Leo i-a oferit Suveranului Pontif și o minge de fotbal.

„Sper din tot sufletul ca această minge pe care ți-o dau acum să ajungă la un alt copil și să-l facă la fel de fericit ca mine. Mulțumesc, Leo”, a încheiat copilul scrisoarea adresată Papei.

Un gest care „vorbește mai tare decât cuvintele”

Scrisoarea a reprezentat un gest simbolic care, așa cum a spus Papa în Lampedusa, vorbește mai tare decât cuvintele. Leo este copilul care, împreună cu o femeie însărcinată și o altă fetiță, l-a însoțit pe Suveranul Pontif la „Poarta Europei”. Aceasta este o mare sculptură-monument a lui Mimmo Palladino. Ea reprezintă un simbol al primirii străinilor, arată sursa.

Papa Leon al XIV-lea a marcat ziua de sâmbătă, Ziua Independenței SUA rugându-se pentru migranți, pe insula Lampedusa.

Papa s-a rugat pentru migranți

El s-a rugat într-un cimitir de migranți și a celebrat o Liturghie solemnă pentru locuitorii insulei și pentru cei mai noi sosiți.

Suveranul Pontif a onorat zecile de mii de oameni care au murit încercând să ajungă în Europa pentru a găsi libertate și prosperitate.

„Acesta este un loc în care gesturile vorbesc mai tare decât cuvintele”, a spus Suveranul Pontif. „Dar pentru ca gesturile să fie umane, au nevoie de o inimă”, a adăugat acesta.