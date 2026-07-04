Papa a marcat ziua de 4 iulie rugându-se pentru migranții care au murit în căutarea libertății

Papa Leon al XIV-lea a călătorit, sâmbătă, pe insula siciliană Lampedusa, pentru a se ruga într-un cimitir de migranți și a celebra o Liturghie solemnă pentru locuitorii insulei și pentru cei mai noi sosiți, potrivit AP.

Suveranul Pontif a onorat zecile de mii de oameni care au murit încercând să ajungă în Europa pentru a găsi libertate și prosperitate.

În timp ce Statele Unite marchează cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență cu mitinguri, petreceri și artificii, Papa s-a rugat pentru migranții care au murit în căutarea libertății și prosperității, potrivit sursei.

Papa s-a întâlnit cu câțiva migranți

Papa s-a întâlnit cu câțiva migranți în port. Apoi, a mers singur pe stâncile zimțate ale digului. Ulterior, a sfințit o placă dedicată docului Papei Francisc. Predecesorul său a vizitat orașul în 2013, înainte de a celebra Liturghia pe uscat.

„Acesta este un loc în care gesturile vorbesc mai tare decât cuvintele”, a spus Suveranul Pontif „Dar pentru ca gesturile să fie umane, au nevoie de o inimă”, a adăugat acesta.

Prin vizita efectuată sâmbătă, Papa a transmis un mesaj puternic simbolic Statelor Unite și Europei. Mesajul său este despre obligația creștină de a susține demnitatea fiecărei ființe umane, în special a migranților și a celor mai vulnerabili. Suveranul Pontif a amintit în același timp Statelor Unite că au fost fondate de imigranți.

Scrisoarea trimisă de Suveranul Pontif americanilor

Într-o scrisoare trimisă americanilor de Ziua Independenței, Papa a insistat că protejarea copiilor nenăscuți și a întregii vieți umane înseamnă și „primirea, protejarea și asistarea imigranților. Speranțele, sacrificiile și contribuțiile lor au făcut parte din istoria acestei țări încă de la începuturile sale”.

„A-i primi cu compasiune și generozitate nu este doar un act de caritate. Este și o recunoaștere a demnității care aparține fiecărei persoane umane”, a transmis Papa Leon al XIV-lea, potrivit sursei.

În ultimii ani, Lampedusa a devenit punctul zero al dezbaterii europene privind migrația. Continentul se luptă să își supravegheze granițele și să își onoreze obligațiile legale de a primi refugiații care fug de conflicte, schimbări climatice și sărăcie.

Papa le-a mulțumit locuitorilor din Lampedusa pentru „miracolul de compasiune” de care au dat dovadă în primirea migranților. De asemenea, a îndemnat Europa să se ridice la înălțimea provocării momentului și să își asume responsabilitatea.

„Întâlnirea cu cei deposedați de toate ne cheamă să fim aproape de ei”

„Într-adevăr, înainte de orice considerație intelectuală sau convingere ideologică, întâlnirea cu cei care zac în fața noastră, deposedați de toate, ne cheamă să fim aproape de ei”, a spus Papa. Acesta purta veșminte decorate cu imagini ale valurilor, conform sursei citate.

Suveranul Pontif a îndemnat liderii europeni să abordeze fenomenul migrației într-un mod cuprinzător. El i-a îndemnat să integreze ajutorul imediat cu strategii pe termen lung pentru a primi, proteja, sprijini și integra migranții, dezvoltându-le în același timp țările de origine, astfel încât nimeni să nu fie forțat să migreze.

„Aici ați văzut nu doar una, ci mii de ființe umane căzute în mâinile tâlharilor care le-au luat totul. I-au bătut brutal și au plecat, lăsându-i pe jumătate morți”, a spus el.

Alții au murit în timpul călătoriei, a spus el, „totuși le simțim prezența. Aceasta ne provoacă la fel de mult ca și pe cei care au debarcat având nevoie de atenție și ajutor”, mai menționează sursa.

Peste 35.000 de migranți dispăruți în 2014 în Marea Mediterană

Organizația Internațională pentru Migrație a înregistrat peste 35.000 de migranți dispăruți în Marea Mediterană din 2014. Totuși, se crede că numărul real al morților este mult mai mare, având în vedere numărul neînregistrat de naufragii „invizibile”.

Papa a subliniat cu tărie necesitatea de a respecta demnitatea migranților, în special în contextul programului de deportare în masă al administrației Trump din orașul său natal, Chicago. Dar și-a adresat mesajul și liderilor creștini din Europa.

După ce a ajuns în Lampedusa cu avionul, Papa a adus un omagiu morților din cimitirul migranților de pe insulă. El a depus o coroană de flori galbene și albe pe mormintele lor, marcate de cruci simple făcute din lemnul ambarcațiunilor naufragiate.

Papa Leon al XIV-lea a mers pe urmele Papei Francisc

Prin vizita sa, Papa Leon al XIV-lea a călcat pe urmele lui Francisc. Predecesorul său a făcut din situația dificilă a migranților și refugiaților o prioritate a pontificatului său. Pentru Biserica Catolică, primirea și însoțirea oamenilor care fug de greutăți face parte din chemarea Evangheliei de a „primi pe străin”, mai arată sursa.

Papa Francisc a călătorit la Lampedusa în iulie 2013. Aceasta a marcat prima sa călătorie în afara Romei după alegerea sa. A aruncat o coroană de flori în mare în memoria migranților care au murit. De asemenea, a denunțat „globalizarea indiferenței” pe care lumea o arată migranților.