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Papa face apel la „moderare” în contextul celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA

Papa Leon al XIV-lea face un apel la „moderare” și i-a îndemnat pe americani să găsească „un teren comun” în discursul public cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA.
Papa face apel la „moderare” în contextul celei de-a 250-a aniversări a independenței SUA
Sursa foto: Mediafax Foto
Ioana Târziu
04 iul. 2026, 10:26, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea a făcut apel la „moderare” în discursul său public de vineri, cu ocazia aniversării a 250 de ani de existență în SUA, potrivit AFP.

Primul discurs al papei axat pe politica americană

Discursul Suveranului Pontif a reprezentat primul discurs de acest fel axat pe politica americană.

Fără a-l menționa pe președintele american Donald Trump, Papa i-a îndemnat pe americani să găsească „un teren comun” și „unitate”. El a vorbit despre modul în care „valuri succesive de imigranți” au modelat viitorul țării, potrivit sursei.

Discursul video a fost transmis Centrului Național pentru Constituție din Philadelphia. Discursul părea să sublinieze mai multe puncte care vizau stilul diviziv al lui Trump, conform sursei citate.

Conflict continuu între Papă și Trump

Suveranul Pontif și președintele american s-au confruntat în repetate rânduri în ultimele luni din cauza criticilor papale la adresa represiunii dure împotriva imigrației în Statele Unite și a războiului împotriva Iranului.

Trump l-a numit pe Papa „slab” în ceea ce privește criminalitatea și „groaznic” în ceea ce privește politica externă.

Ca răspuns, Papa a transmis că „nu se teme” de Trump, potrivit aceleiași surse.

„Un discurs public marcat pe moderație”

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a cerut „un discurs public marcat de moderație, respect pentru opiniile celorlalți și un efort continuu de a găsi un teren comun”.

De asemenea, Suveranul Pontif a declarat că speră că cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite  va fi ocazia unei „reangajări solemne” față de idealurile fondatoare ale SUA.

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